Estatuas del mundo se protegen del coronavirus

A lo largo de estos meses se han replicado constantemente las medidas de prevención contra el contagio de coronavirus, como mantener distancia entre personas, no tocarse la cara, en especial la boca, los ojos y la nariz, el constante lavado de manos y el uso de gel antibacterial, entre otros.Artículos como guantes y cubrebocas han cobrado protagonismo en la cultura de la prevención, aunque es un constante debate el porqué no garantizan la protección. Se han vuelto símbolo de la pandemia de Covid-19 y así lo han demostrado diversas estatuas al rededor del mundo, que ahora portan protección.Un par de estatuas de bronce en Dresde, Alemania lucieron sus mascarillas. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER, archivoLos integrantes de la estatua "Make Way For Ducklings" en los jardínes públicos de Boston (EU) fueron decorados con mascarillas y atuendos con motivo del Día de San Patricio. Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER, archivoPiezas del complejo residencial de Takoma Park, Maryland (EU), también lucen máscaras sanitarias. Foto: EFE/ Michael Reynolds, archivoJusto en el origen de la pandemia de Covid-19, se muestran una serie de estatuas en las calles de Wuhan con protección. Foto: EFE / EPA / ROMAN PILIPEYNi el propio Bruce Lee, hecho de bronce, es inmune al Covid-19 y extrema precauciones al usar también guantes. La estatua se ubica en un parque en Mostar, Bosnia y Herzegovina. Foto: STR / AFPLa figura dedicada a Freddie Mercury no sólo se cubre, sino también invita a permanecer en casa. Esto fue en Montreux, Suiza. Foto: EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTTLos integrantes de "The Three Smiths", estatua ubicada en Helsinki, Finlandia, además de protegerse amenazan con destruir al también llamado SARS-CoV-2 a martillazos y hacen un llamado a mantenerse fuertes ante la contingencia. Foto: EFE/EPA/KIMMO BRANDT"Manneken-Pis" en Bruselas también optó por cubrirse. Foto: Aris Oikonomou / AFP, archivoLa pandemia de coronavirus no distingue entre el estatus social, es por eso que habitantes de Inglaterra decidieron proteger la figura de la Reina Victoria, ubicada en Piccadilly Gardens, Manchester. Foto: Oli SCARFF / AFP, archivo