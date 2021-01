Este 2021 sí habrá festejo para el Día Nacional del Auto Antiguo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- No será lo mismo que en ediciones anteriores, pero al menos en este 2021 se hará el esfuerzo de llevar a cabo la celebración del Día Nacional del Auto Antiguo por parte de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo.



Este es un evento que desde hace algunos años reúne a centenares de vehículos junto con sus dueños y familias, atrayendo la mirada de otro tanto de paseantes, llevando turismo a Arteaga, en donde normalmente se efectúa.



Tendrá diferencia



Sin embargo, debido a la pandemia, para esta ocasión se hará algo diferente, no serán los mismos 800 carros de otros años, sino un cupo limitado en un espacio abierto para no aglomerar a tantas personas.







Ahora será en el AutoForo Saltillo al norte de la ciudad, a un costado de VK Food Park en donde se lleve a cabo el 14 de febrero por la noche, iniciando a las 19:00 horas.



Para los dueños de coches interesados en participar, se cobrará por coche 150 pesos, en el que todo lo acumulado será para una obra a beneficio; por coche solo se permitirán cuatro personas, en tanto que por pickup dos.



La idea de que sean pocas personas durante el evento con la finalidad de que nadie baje de su vehículo y como en décadas pasadas, vean una película en el autocinema, por ello solo hay espacio para pocos coches; se proyectará Contra lo Imposible para los asistentes.