Este es el mapa de los países más peligrosos en 2019

España.- El mapa de la peligrosidad en el mundo en 2019, realizado a partir de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ha cambiado notablemente en el último año. Una quincena de países han empeorado su situación, Bolivia de forma más drástica que ninguno, mientras que una docena han vivido ligeras mejoras en su seguridad.



Exteriores establece una relación, país por país, de recomendaciones de viaje para los españoles antes de salir al extranjero. Estos consejos son actualizados de forma continua en función de los acontecimientos. A partir de la literalidad de estos avisos, indirectamente se desprende un índice oficioso de peligrosidad mundial, representado en este mapa interactivo a partir de colores. Pincha sobre cada país en el mapa para conocer las recomendaciones.



MÁXIMO PELIGRO



-Negro: "Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia". Nueve países.



La lista de países más peligrosos del mundo se mantiene en nueve países, los mismos que el año pasado, tres menos que en 2017. Permanecen en el máximo nivel de peligrosidad Siria, Afganistán, Yemen, Libia, República Centroafricana, Somalia, Eritrea, Sudán del Sur y Papúa Nueva Guinea.



-Rojo: "Se desaconseja a no ser por extrema necesidad". 16 países.



Bolivia es el país que ha vivido un mayor deterioro de su seguridad, debido a la reciente inestabilidad política, hasta el punto de alcanzar el segundo nivel de peligrosidad máxima. Exteriores recomiendo no viajar al país. La misma recomendación que desde hace dos años vive Venezuela, ya instalada en el riesgo. Nicaragua ha abandonado este trance este año, el único país en conseguirlo. Por el contrario, han entrado Bangladés y Liberia, más inseguros aún que el año anterior. Los otros países con nivel rojo, aquellos que Exteriores desaconseja el viaje salvo por razones de extrema necesidad, son: Haití, Irak, Pakistán, Corea del Norte, Egipto, Nigeria, Níger, República Democrática del Congo, Mali, Chad, Burkina Faso y Burundi.



CON ZONAS A EVITAR



-Marrón: "Se recomienda viajar con extrema precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas". 26 países.



Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador son los países americanos que forman parte del nivel de extrema precaución y con zonas a evitar. Un estadio copado por países africanos (Kenia, Camerún, República del Congo y Sudáfrica, entre otros), pero con hueco también para asiáticos como Indonesia y Tailandia. Israel también forma parte de este rango, así como los territorios palestinos. Se mantiene en la lista Turquía. Argelia, Mozambique y Togo, que empeoran su situación, son novedades, mientras que Filipinas, Sri Lanka y Sudán salen después de haber mejorado su seguridad.



-Naranja: "Se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas". 54 países.



El nivel más numeroso es, a su vez, el más heterogéneo, ya que la peligrosidad se restringe a zonas concretas y no a todo el país. Así, por ejemplo, Japón está por su riesgo sísmico, Corea del Sur por su frontera con el régimen de Pyongyang, y Rusia por su agitado Cáucaso. Los gigantes China e India forman parte del nivel. La mayoría de los 54 miembros de la lista, no obstante, están ahí por la criminalidad en determinadas áreas. Así ocurre con países de Iberoamérica como Brasil, México, Perú y Ecuador. También hay estados europeos: Serbia, Chipre, Armenia y Georgia. La lista ha aumentado respecto al año pasado, cuando eran 51, puesto que ha habido más incorporaciones por empeorar su situación, como Bahamas, que salidas por mejoras de su seguridad.



PRECAUCIÓN



-Ámbar: "Se recomienda extremar la precaución durante el viaje". Nueve países.



Argentina ha pasado este año a formar parte de este nivel por el aumento de la inseguridad. A diferencia del nivel anterior, no incluye zonas a evitar, pero la precaución extrema es generalizada en todo el país, principalmente por la criminalidad. La lista está formada por nueve países, principalmente africanos, como Madagascar o Ghana. Aunque también hay asiáticos como Malasia. Entran en este nivel Sri Lanka y Guinea-Bissau tras reducir su riesgo.



-Amarillo: "Se recomienda viajar con precaución". 42 países.



Países con delincuencia alta sin ser alarmante. África tiene aquí su suelo, con países como Marruecos o Guinea Ecuatorial. También Iberoamérica, con Chile, Uruguay, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Costa Rica.



SIN RESTRICCIONES



-Azul: "No hay restricciones específicas relativas a viajes a este país". 42 países.



Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Samoa y 35 países europeos (esto es, todos menos algunos balcánicos) forman el grupo con menor riesgo. Taiwán y Singapur son los únicos países asiáticos en un rango sin representantes africanos ni iberoamericanos. Singapur es única incorporación este año en una lista que no había variado desde 2016.



A pesar de los diferentes niveles de peligrosidad, Exteriores remarca en las recomendaciones de cada país, también de los más seguros: "Se recuerda que en estos momentos ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas".