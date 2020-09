Este es el trágico final que Chespirito iba a dar a El Chavo del 8

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Chavo del 8 es todo un fenómeno de la televisión mexicana, sin embargo, varios episodios del programa han causado polémica entre los televidentes, pero habría uno en especial que nunca salió a la luz con el que Chespirito supuestamente daría final a la serie de una manera trágica



Pese a que la historia del Chavo del Ocho en realidad no tiene un final como tal, muchas personas relacionan la canción "Qué bonita vecindad" con el final del Chavo; sin embargo, el último capítulo como programa independiente se transmitió en 1980 y se llama "La lavadora de Doña Florinda", aunque éste no da fin a la historia.



¿Cuál fue el trágico final que nunca salió al aire?



El creador de la serie, Roberto Gómez Bolaños, tenía planeado un final para concluir con El Chavo del Ocho; sin embargo este nunca vio la luz, pues en realidad era un tanto trágico.



De acuerdo con el sitio chespitiro.org, Bolaños planeó que el Chavo muriera atropellado por un auto intentando salvar a un niño, y aunque las escenas del niño muerto no se grabaría, sí se pensaba grabar a los personajes de la vecindad llorando desconsolados y despidiento al Chavo; con esto el comediante pretendía transmitir un mensaje de amor sobre la nobleza y bondad del protagonista.



Sin embargo, por la intervención de Graciela Gómez Fernández, hija del productor, este final nunca se realizó, esto debido a que Graciela, quien estudiaba psicología, convenció a su padre de que darle fin de esa forma a la historia causaría un efecto devastador entre los televidentes, principalmente en los niños.