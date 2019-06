Este fue el evento que dio origen al Día del Orgullo LGBT

La noche del 28 de junio de 1969 cambiaría el destino de las generaciones homosexuales, cuando una redada de policías ocasionó enfrentamientos entre autoridades y clientes hartos de esconderse.En los años 60 existió un tugurio en Nueva York que era considerado un refugio nocturno para los gays, un sitio único en el que podían ser ellos mismos, ser libres y bailar sin ser juzgados en esa ciudad.Su nombre Stonewall Inn, un bar situado en los números 51 y 53 de la calle Christoper, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, y para el 28 de junio se haría un sitio emblemático para la historia gay.La situación que se vivía en esas épocas con disturbios con otros locales, asesinatos de personas LGBT, movimientos sociales en defensa, colectivos poco favorecidos, discriminación y rechazó fue lo que se vivía, ese hecho no cambió mucho las cosas, pero sí marcó un precedente, ese día comenzaría el movimiento de defensa y orgullo que hasta hoy se mantiene con fuerza.“Lo cambió todo. Los gais tenían orgullo, pero no era un orgullo de ser gay, era un orgullo de ser ellos mismos, era un orgullo individual”. Después del Stonewall “se convirtió en orgullo colectivo”, cuenta Martin Boyce, uno de los habituales del bar que participó en aquellos disturbios.Este hecho sirvió como catalizador del todavía tímido movimiento por los derechos civiles de la comunidad LGTBI en EU, que, un año después, se convertiría en la primera marcha del Orgullo Gay para conmemorar aquella rebelión y condenar la brutalidad policial en la que varias personas perdieron la vida.“El Stonewall convirtió un movimiento pequeño y localizado en un gran movimiento nacional que se expandió por todo el mundo”, explica Eric Marcus, escritor del libro “Making History: The Struggle for Gay and Lesbian Equal Rights 1945-1990” («Haciendo historia: La lucha por la equidad de derechos para gais y lesbianas 1945-1990»).Actualmente este lugar es considerado en emblema del movimiento LGBT, y es un recuerdo de la acción que las personas LGBT tomaron desde ese día para defender sus derechos y sentirse orgullosos de lo que son.