Este glosario te ayudará a entender la diversidad sexual

Junio se reconoce a nivel mundial como el mes del orgullo gay, sin embargo la celebración incluye otras orientaciones e identidades sexuales, como lesbiana, transgénero o intersexual. De ahí que la bandera de arcoíris acobije ahora a la comunidad LGBTTTI (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual).Identificar y entender lo que significa cada etiqueta de la diversidad y orientación sexual es de suma importancia, pues habla de una sociedad incluyente y respetuosa con los otros. Por esta razón, decidimos enlistar y definir las palabras que debes saber.Son los comportamientos, normas o ideas que la sociedad establece para cada sexo. Es decir, mujer y hombre son etiquetas de género.Señala las características biológicas de los seres humanos. Se clasifica en sexo femenino o masculino.Tiene que ver con el género con el que se identifica una persona. Este sentir es individual y podría corresponder o no al sexo del nacimiento. También se relaciona con la expresión de género que hace el individuo a través de la ropa o el comportamiento.Se refiere a la atracción emocional, física y sexual que se tiene por otra persona, ya sea de otro género o no.Dentro de la identidad de género hay diferentes etiquetas que se utilizan, como:Son aquellas personas que se identifican con el género asignado al nacer. Es decir si un bebé de sexo femenino creció como mujer, se le denomina cisgénero.Es el término usado para describir a las personas cuya identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer. De acuerdo con el COPRED, estas personas no buscan hacer modificaciones para reasignar su sexo.A diferencia de las personas transgénero, esta descripción se refiere a aquellos que realizan cambios en su cuerpo para alinear su sexo con el género con el que se identifican. El término puede ser ofensivo para algunos.Son las personas que utilizan ropa del sexo contrario sin que implique algún tipo de orientación sexual. Es decir, un hombre puede utilizar ropa de mujer e identificarse como heterosexual.Son aquellos hombres o mujeres que exageran los comportamientos del género opuesto y utilizan su vestimenta con fines de entretenimiento al público. Esto, al igual que el travestismo, no está relacionado con alguna orientación sexual o identidad de género.Son aquellas personas que no se identifican con la etiqueta de hombre o mujer. De acuerdo con Planned Parenthood, esta etiqueta puede incluir a personas que se identifican con ambos géneros a la vez o con ninguno de los dos.Son aquellas personas cuya anatomía reproductiva no se ajusta a los genitales tradicionalmente relacionados con los hombres o las mujeres. Anteriormente, estas personas eran llamadas hermafroditas, sin embargo actualmente es un término que se considera ofensivo.Son aquellas personas que poseen características masculinas y femeninas combinadas, las cuales se acentúan de acuerdo a la identidad de género con la que la persona se sienta cómoda. Muchas veces son identificadas como intergénero o no binario, pero no todos los que pertenecen a esa etiqueta son andróginos.La orientación sexual tradicional tiene sólo dos aristas: heterosexual u homosexual, sin embargo el espectro va mucho más allá.Es aquel que se siente atraído física, emocional y sexualmente hacia otras personas del género contrario.Es un hombre que se siente atraído física, emocional y sexualmente hacia otros hombres.Es una mujer que se siente atraída física, emocional y sexualmente hacia otras mujeres.Es una persona que se siente atraída física, emocional y sexualmente por hombres y mujeres por igual.Es una persona que se siente atraída física, emocional y sexualmente por otra persona independientemente de su identidad de género. La diferencia con la bisexualidad es que este término no se limita a la atracción por los hombres o las mujeres, sino que está abierto a todos aquellos que no se identifican con ningún género, como los intergénero.Es la persona que tiene poca o nada de atracción sexual por alguien, sin embargo sí puede sentir una atracción emocional o física y establecer relaciones románticas.