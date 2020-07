Este lunes empieza marcación telefónica a 10 dígitos; conoce los detalles

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El próximo lunes 3 de agosto de 2020, desaparecerán definitivamente los prefijos 01, 044 y 045 para realizar llamadas telefónicas y la marcación, tanto en el servicio fijo como celular, quedará homologada a 10 dígitos en todo el país, recordó Rafael Eslava, Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones.



En conferencia de prensa virtual, el funcionario explicó que pese a que la nueva marcación a 10 dígitos entró en vigor el pasado 2 de agosto del 2019 y de que se concedió un año de convivencia de ambas marcaciones: con el uso de los prefijos y sin estos; todavía un 15 por ciento de los 22 millones de usuarios de telefonía fija y el 1 por ciento de los 122 millones del servició móvil mantienen el uso de 01, 044 y 045.



Precisó que se ha detectado, conforme a la información proporcionada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que las personas que mantiene la marcación con prefijos se ubican en zonas rurales del país o se trata de adultos mayores que son muy tradicionales en la costumbre de marcar.



De esta forma, al primer minuto del 3 de agosto del 2020 se apagará el sistema de convivencia y únicamente quedará en operación la marcación homologada a 10 dígitos en todo el país; es decir, las telefónicas ya no enrutarán las llamadas de quienes usen los prefijos y en caso de aceptarlas serán sancionadas por la autoridad.



El IFT ha estimado que la inversión que, la industria en su conjunto, tuvo que realizar para que se concretara la marcación homologada a 10 dígitos fue de aproximadamente 660 millones de pesos.



Destacó que la modificación respondió a que algunos operadores hicieron dispendio de las series numéricas, por lo que existía el riesgo de saturación que hubiera impedido que la asignación de más líneas telefónicas a los usuarios.



Informó que en algunas ciudades se estaba en el límite del agotamiento, por lo que, como primera opción se otorgaron clave de larga distancia adicionales, como es el caso de Puebla, en donde la saturación ya era del 96 por ciento y por lo que a la clave lada 222 se agregó la 221; en Toluca se alcanzó el 92 por ciento y por lo que a la clave 722 se agregó la 729; en Tijuana el 89 por ciento y por lo que además del 664 se adicionó el 663; en León el 89 por ciento y se usa, además de la clave 477, la 479.



Eslava comentó que en la Ciudad de México es visible que algunos números telefónicos, tiene la clave lada 56 además del 55, dado que la saturación es del 89 por ciento, entre otros ejemplos.



Con la homologación se garantizará la disponibilidad de números para el crecimiento del mercado en los siguientes 15 años.



De esta forma, a partir del primer minuto de lunes 3 de agosto del 2020, para realizar llamadas a números fijos y celulares únicamente se deberán marcar los dígitos el número de identificación de región o clave lada y el número local.



Para el caso de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara la clave es de dos dígitos y el número local de 8 dígitos (CDMX: 55+ 00000000); para el resto del país de 3 dígitos y como local contiene 7 dígitos (Toluca: 722+ 0000000).



De la misma forma, para llamar a número geográficos, como el ejemplo los 800s, se eliminará el prefijo 01 y solo se deberán marcar los 10 dígitos.



Para llamadas originadas en el extranjero con destino a números fijos y móviles de México, se deberá marcar el código de identificación del país, que para nuestro caso es el 52, más el número nacional de 10 dígitos.



Para llamadas a números especiales, como es el caso del 911 de emergencias, se mantienen sin cambio.



MARCACIÓN A 10 DÍGITOS:



-Desaparece el uso de los prefijos 01, 044 y 045



-Todos los números en el país, fijos y móviles, tienen solo 10 dígitos.



En la CDMX, Guadalajara y Monterrey se marca...



Clave de larga Distancia de 2 dígitos más el número local de 8 dígitos.



CDMX: 55 +00 00 00 00



GDL: 33+ 00 00 00 00



MTY: 81 + 00 00 00 00



RESTO DEL PAÍS:



Clave de larga Distancia de 3 dígitos más el número local de 7 dígitos.



TOLUCA: 722 + 0 00 00 00



MÉRIDA: 999 + 0 00 00 00



-Números no geográficos



800 + 0 00 00 00



-Números especiales no cambian: 3 dígitos.



911, 071, 074, 089...



DESDE EL EXTRANJERO A MÉXICO:



Código de acceso de larga distancia internacional más el código de México que es más 10 dígitos del número local.

011 + 52 + Número local.