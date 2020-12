Este mes podrá verse una ‘estrella navideña’ por primera vez en 800 años

Escuchar Nota

El inolvidable año 2020 llega a su fin. Y antes de despedirse no regalará un espectacular fenómeno astronómico que no se ha visto en casi 800 años.El 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno, Júpiter y Saturno se van a cruzar tan de cerca que van a crear una cruz luminosa que desde la Tierra luce como una estrella gigante.Esta "estrella" es conocida como la "Estrella de Belén" o "Estrella Navideña". La última vez que se vio una estrella así, de acuerdo con el astrónomo Patrick Hartigan, fue en 1226.Para poder verlo, deberás tener una vista clara hacia el suroeste unos 45 minutos después del atardecer del 21 de diciembre, aunque la "estrella navideña" será visible en el hemisferio norte durante toda la cuarta semana del mes de diciembre.La próxima gran conjunción no ocurrirá hasta el 15 de marzo de 2080, así que sube a la azotea este mes de diciembre y cierra el año con un milagro en el cielo.Con información de Excélsior