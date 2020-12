Este sería el equipo de la Liga Mx al cual Joao Maleck llegaría

Escuchar Nota

"Seguro tendré un acercamiento con ellos hoy, a ver qué pasa, mi contrato sigue vigente pero no tengo definido dónde va a ser mi futuro", dijo.

En redes sociales circula esta grabación en la cual se observa el momento cuando el acompañante de Joao Maleck desciende del carro y se desploma pic.twitter.com/yBaOXbPfZt — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 26, 2019

Después de que se diera a conocer quehabía quedado en libertad tras pagar la fianza correspondiente, de inmediato se comenzó a hablar sobre el futuro del jugador., por lo que no descartó emigrar al Atlas si este desea sus servicios, situación que espera resolver en las próximas horas cuando se reúna con la direcriva de Santos Laguna.De momento no puedo hablar mucho de eso, se van a analizar las opciones, no le cierro la puerta a esa opción (Atlas) y vamos a ver qué es lo mejor", mencionó.Su contrato lo podría colocar con los rojineros o incluso con la Jaiba Brava, pero también está la opción de que se quede con los laguneros.Con información de Telediario