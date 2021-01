Este tratamiento reduce hasta un 80% el riesgo al nuevo coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un nuevo estudio reveló que los anticuerpos monoclonales, procedentes de una misma célula madre, administrados en huéspedes de residencias de adultos mayores redujeron la posibilidad que contrajeran el Covid-19 entre un 57% y 80%, por lo que los farmacéuticos esperan que su uso sea autorizado como un tratamiento preventivo de la enfermedad.



Investigadores de “Eli Lilly and Company”, una reconocida empresa de biotecnología estadounidense, produjo anticuerpos monoclonales en masa dentro de su laboratorio con motivo de proteger a los pacientes de desarrollar sintomatología durante el Covid-19. Su resultado exitoso provocó que este método fuera autorizado en casos de urgencia, como sucedió con el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien contrajo la enfermedad el octubre del año pasado.



Los anticuerpos monoclonales fueron aplicados, mediante infusión, a un grupo de mil personas en una residencia de adultos mayores en Estados Unidos (EU). Entre los participantes se analizaron a trabajadores y huéspedes del centro, a quienes se les administró una infusión del anticuerpo, con una dosis equivalente a cuatro veces más de lo proporcionado en una clínica u hospital.



Los resultados, publicados en “Science", demostraron que el anticuerpo redujo el riesgo de contraer la enfermedad en un 57%, a lo largo de las ocho semas siguientes en todos los voluntarios, y en un 80% en los residentes de dichos hogares. Además, la compañía agregó que sólo se registraron cuatro muertes, relacionadas con el SARS-CoV-2.



Uno de los hallazgos que más sorprendió a los investigadores fue que el anticuerpo funcionó más en los adultos mayores. Janelle Sabo, representante de la farmaceútica, expresó que pese a que este resultado parezca desconcertante, se trata de una reacción lógica, ya que el personal pasa menos tiempo dentro de las instalaciones. Del mismo modo, puede quedarse en casa ante el surgimiento de un brote.



“Lo que encontramos entonces, por supuesto, es que hay más oportunidades de reducir el riesgo de infección (entre los residentes) que en la población en general”, detalló el farmacólogo.



Ante su efectividad, la compañía estadounidense solicitará a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) que amplíe su uso como método preventivo contra el Covid-19. Sabo sugirió que su administración podría ser dirigida en casos de urgencia en personas que aún no han sido vacunadas.



Myron Cohen, de la Universidad de Carolina del Norte, mencionó que espera que las dosis de anticuerpos monoclonales se comiencen a administrar como inyecciones en lugar de infusiones para resultados más inmediatos. Para ello, el autor principal del estudio expuso que se encuentran analizando la efectividad de esta estrategia.



Además, el científico advirtió que para que este tratamiento sea proporcionado, será necesario presentar una prueba de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, ya que algunas de "las personas que ya están produciendo anticuerpos probablemente no lo necesiten".



Cohen aclaró que los anticuerpos monoclonales han probado su efectividad como tratamiento preventivo y para su uso durante la enfermedad. La evidencia probó que es capaz de limitar la infección a la nariz, ya que tres días después que el tratamiento fuera aplicado, los participantes mostraron una caída "enorme" en los niveles de virus en la nariz, estudiados en los hisopos nasales Sin embargo, los investigadores advirtieron que estos anticuerpos podrían perder fuerza al enfrentarse con las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2.



Además, agregaron que dado el éxito de las vacunas y su aparente disponibilidad, desconocen el interés que este tratamiento podría causar ya que es “complicado y costoso”. Por ello, Cohen consideró que sea un método contemplado para los sectores vulnerables de la población, como los adultos mayores y otras personas con sistemas inmunológicos que no respondan a las vacunas idóneamente.