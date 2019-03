Esteban Loaiza es condenado a tres años de cárcel

El ex pelotero mexicano de las grandes ligas, Esteban Antonio Loaiza fue sentenciado a tres años de prisión y cinco años de libertad condicional, por un cargo federal en su contra, en la corte federal en San Diego, este viernes, informó La Crónica El ex beisbolista recibió la sentencia por parte de la juez federal, Janis Sammartino, luego de que el mexicano se declarara culpable del cargo federal en su contra de posesión de cocaína con el intento de distribución, el año pasado.Loaiza también recibió una sentencia de cinco años de libertad condicional, lo cual será seguido por una probable deportación, confirmó el abogado fiscal encargado del caso, Larry Casper.El año pasado, el ex beisbolista confirmó a través de su abogada defensora, Janice Deaton, que el 9 de febrero del 2018, recibió un vehículo con un cargamento de aproximadamente 20 kilos de cocaína que se encontraba dentro de un estacionamiento en el lado estadounidense, el cual llevó a su residencia en Imperial Beach, y ahí cambió el cargamento a otro vehículo para luego entregarlo a otra persona, por lo cual fue detenido.