Estefanía Ahumada disfruta del amor con ‘El Potro’

Monterrey, NL.- Su fama de reventado y polémico es un tema que Estefanía Ahumada prefiere ignorar porque su novio Luis “El Potro” en su relación ha hecho honor a su apellido porque con ella es todo un Caballero.



Aunque se conocían desde hace tres años, cupido los flechó durante su participación en el reality que se transmite por Canal 5 Guerreros 2020.



“Conmigo no ha sido nada polémico, no he investigado mucho sobre su polémica”, comentó la actriz española al cuestionarle sobre su relación con el participante del reality de MTV Aca Shore.



“A veces me preguntan y les digo: sabes qué, a mí no me gusta juzgar a las personas, siento que las personas hablan muy rápido de otras por la imagen que puedan tener y yo a él lo conozco desde hace tres años y siempre ha sido un caballero, un señor”.



Insistió en que ella solo conoce lo maravilloso de su novio, que desconoce su pasado.



Aseguró incluso que nunca ha visto Aca Shore y eso que tiene años de estar al aire con varias temporadas.



“Soy sincera, si hubiera grabado mi vida no sé qué hubiera sido, pero bueno, creo también que cuando somos jóvenes hacemos cosas que en su momento quisiste hacer, pero pienso que lo que no fue en tu año”.



Dijo que su relación se estrechó porque además de participar en Guerreros, los dos están en el equipo Leones.



Como parte de la convivencia, agregó, comenzaron a salir en grupo y ahí nació el enamoramiento.



“Creo que el amor llega cuando menos lo esperas y con quienes menos lo esperas, parece un cliché, pero a mí me pasó y qué bonito se siente”.