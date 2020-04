Ester Expósito ‘incendia’ Instagram bailando reguetón

Escuchar Nota

"Vamos con ese sábado noche", fue el mensaje que compartió junto al popular video.

Por supuesto, que sus fans no dejaron de elogiar la belleza y los pasos de baile de Ester Expósito. "Mucho flow niña", "Real que la fiesta y el reggaetón van donde tú estés", "Hasta yo me enamoré de esta niña", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en Instagram.



Ciudad de México.-, famosa por interpretar al personaje de, se declaró unahace unos días en sus redes sociales; sin embargo, la actriz sorprendió a sus fans con un nuevo video en el que aparece bailando reguetón desde su recámara yEn medio de la cuarentena por covid-19, l, y por supuesto, que cumplió sus deseos, pues aunque no puede salir de casa, desde su habitación Ester Expósito cautivó a todos con sus movimientos de cadera.El video que publicó Ester Expósito fue toda una sensación en internet, en cuestión de minutos se volvió viral, tanto que no sólo fue tendencia en Twitter, sino también en Instagram, donde ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones y 180 mil comentarios.Esta no es la única ocasión en la que vemos a la protagonista de Élite mostrar su gran habilidad para bailar reguetón. Hace algunas semanas, la actriz conquistó Tik Tok moviendo las caderas junto a Danna Paola, con quien comparte escenas en la serie de Netflix, al ritmo de la popular canción "Safari" de J Balvin.