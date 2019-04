Estereotipos limitan el mundo: Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio, actriz mexicana protagonista de la multipremiada “Roma” dirigida por Alfonso Cuarón, se pronunció desde Panamá a favor de la “diversidad” social, étnica y cultural, recalcando que los estereotipos “limitan” el mundo.Con motivo de su homenaje en Panamá donde recibió las llaves de la ciudad, la actriz dijo sentirse honrada por el reconocimiento.“Me siento muy contenta pero no es por lo que estén honrando a mí, (…) la sociedad se está dando cuenta que nos falta ser más respetuosos con toda la diversidad que tenemos, nos hace falta una inclusión”¿Cómo responde Yalitza Aparicio a la discriminación?Yalitza Aparicio se pronunció con respecto a los comentarios discriminatorios que surgieron en México por su origen étnico o la falta de formación como actriz.La actriz dijo que responder a comentarios que no la representan en lo que es o piensa, es otorgar un “grado de importancia”, por ello no responde a dichos mensajes, “necesitamos enfocarnos en cosas buenas para la sociedad”.La mexicana también adelantó que de momento trabaja junto a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, sobre todo en proyectos que sean “reales” para la sociedad y le ayuden a recapacitar, dijo a Associated Press.Yalitza se refirió a la posibilidad de continuar siendo maestra, dijo que lo contempla con atención y que para ella es claro que no por dedicarse a la actuación dejaría de ejercer como profesora:“El ser actriz me está ayudando a compartir con muchas personas esos mensajes”Sin embargo, la actriz sí reconoció que le gustaría dedicarse al “100 por ciento” a la actuación, detalló que aunque se siente “diferente”, en realidad ella continúa siendo quien es, pero afirma que ahora se puede desenvolver mejor con las personas.Aparicio dijo que busca que los personajes que interpreta. sean reales y que transmitan un mensaje que la sociedad ignora.