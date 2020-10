Estima BBVA recuperación hasta 2024; en vilo puestos de trabajo

Escuchar Nota

Ciudad de México-. El nivel del empleo formal se recuperará hasta principios de 2024, debido al bajo crecimiento económico del país, estimó BBVA Research.



Por la pandemia del Covid-19 se perdieron un millón 100 mil puestos laborales entre marzo y julio, desde entonces, se han recuperado 210 mil puestos de trabajo, aunque para finales de año habrá otra baja, según BBVA.



“Creemos que este año se van a perder alrededor de un millón de empleos, porque todavía esperamos ver lo que tradicionalmente pasa en el mes de diciembre de caídas de empleo.



“Con la dinámica que estamos anticipando de recuperación de la economía, nosotros creemos que el mercado laboral no se va a recuperar sino hasta finales de 2023 o principios de 2024”, aseguró Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.



La institución financiera espera que la economía mexicana caiga 9.3% en 2020, con una recuperación de 3.7% en 2021.



No obstante, recuperar los niveles prepandemia tardarán por igual hasta 2023.



La debacle económica también ha impactado en la cantidad de personas que buscan activamente trabajar en el mercado formal e informal.



Antes de la pandemia, la Población Económicamente Activa (PEA) disponible era de 5.8 millones y llegó a estar hasta 20 millones durante marzo y junio. Actualmente, el número de personas que busca trabajar es de 10.5 millones, lo que significa que 4.7 millones han sido expulsados del mercado laboral por el Covid-19, comentó Serrano.



Las más afectadas son las mujeres, ya que ante el cierre de escuelas, no pueden salir de sus casas para reanudar sus labores por dedicarse al cuidado de los hijos.