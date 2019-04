Denuncia IMSS daño económico por 300 mdp

La distribución de 216 recetarios apócrifos a médicos del Hospital General de Zona No. 16 del IMSS ubicado en Torreón, Coahuila, provocó un daño económico de alrededor de 300 millones de pesos, reportó el instituto.Tras detectar recetas falsas que se usaron para sustraer medicamentos caros de la farmacia del hospital, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.La anomalía se detectó luego de que se registraron irregularidades en la entrega y control de las recetas con las que se surtían los medicamentos.A través de un comunicado, el IMSS detalló que los recetarios originales, expedidos por la Dirección de Prestaciones Médicas, fueron reemplazados por otros falsos.Las recetas apócrifas fueron distribuidas a diversos médicos del HGZ No. 16, quienes prescribieron de medicamentos con las mismas.Se desconoce aún el destino y uso que se le dio a los formatos originales.Los recetarios falsificados se encuentran bajo resguardo, se dieron de baja los folios de las recetas falsas en el sistema para que no sean utilizadas y se sustituyeron por documentos originales.Las recetas falsas registran diferencias en la tipografía, color, diseño y tinta entre las recetas originales.El Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares, dijo que la investigación de falsificación de recetas se realiza a nivel nacional.