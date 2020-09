Estiman 20 mmdp para plan Covid de ex Secretarios

Escuchar Nota

"Hemos hecho un calculo que entre las 127 mil pruebas semanales por ocho semanas; las vacunas si llegaran en este periodo; las vacunas de influenza, si no es que ya estuvieran en el presupuesto como debería de ser; el plan cuesta no más de 20 mil millones de pesos.

"Pero hago otra pregunta: Cuánto cuestan 200 mil vidas (que se han perdido por Covid-19, según las estimaciones); cuánto cuestan las vidas que aún tenemos por salvar. La austeridad no es la solución cuando de lo que se trata es de salvar vidas", cuestionó.

"Cuando se siguen al pie de la letra las recomendaciones; las pruebas; los mapeos; los confinamientos, así como una política económica que acompañe a los confinamientos; cuando se detecta oportunamente para que las personas vayan al médico; cuando hay una buena comunicación y concientización social y todos utilizan cubrebocas en lugares cerrados; cuando se ventilan los espacios donde hay conglomeraciones es posible detener realmente el crecimiento actual de la pandemia.

"Estas ocho semanas tienen que ser la posibilidad de restablecer la coordinación desde la Federación a través del Consejo de Salubridad", explicó.

Chertorisvski, uno de los ex Secretarios de Salud que participó en la elaboración del documento la gestión de la pandemia en México, dijo que este plan contempla la aplicación de 127 mil pruebas semanales de detección de Covid-19.Chertorivski indicó que el plan elaborado por los ex Secretarios se hará llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador; a Jorge Alcocer, Secretario de Salud; a Gobernadores y a las Cámaras.Afirmó que el documento del Consejo Consultivo Ciudadano no busca confrontar al Gobierno.Lo que se busca, dijo, es que se corrija, que se recalcule la ruta para llegar una mejor política sanitaria.