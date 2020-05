Estiman más de un millón de mexicanos infectados con Covid

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Científicos mexicanos especializados en matemáticas, estadística e infectología advirtieron que en el país puede haber hasta 25 veces más casos de Covid-19 que los confirmados por pruebas de laboratorio. Esto implicaría entre 881 mil y un millón 270 mil personas infectadas, muchas sin síntomas pero con capacidad de contagiar.



Los datos provienen de estimaciones elaboradas por científicos consultados por EL UNIVERSAL. Sobre el tema, Alejandro Macías, considerado el experto de la epidemia del A(H1N1) en 2009, cuando fue comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza de la Ssa, explicó que hasta que no se realicen pruebas de laboratorio para buscar anticuerpos en la sangre de las personas, como se hizo en Nueva York, no se sabrá con precisión cuántas personas se infectaron de Covid.



Sin embargo, consideró que por el tamaño de la enfermedad y su dispersión, en estos momentos en el país hay más de un millón de personas infectadas por Covid-19.



“En México difícilmente vamos a tener menos de 1% [de personas infectadas con coronavirus] de la población nacional. No creo que sea menos y ojalá sean muchos más para que muchos tengan anticuerpos. Si somos 127 millones de personas, al menos un millón 270 mil ya pudieron haberse infectado en México. Esa cifra puede causar algún revuelo pero si digo que 1% de la población ya está infectada a nadie le sorprende y es exactamente lo mismo”, sub- brayó el especialista.



Arturo Erdely Ruiz, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, con membresía nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y doctorado en Matemáticas, calculó que la enfermedad puede ser 23 veces más grande de lo que conocemos a partir de los datos de estimación más recientes que publicó la Ssa el pasado 3 de mayo.



El dato se obtiene al aplicar un factor de expansión de 23 veces que quiere decir cuántos enfermos pueden existir por cada caso confirmado a través de prueba de laboratorio. Para conseguirlo se dividen los casos estimados positivos a Covid-19 entre el acumulado de los confirmados hasta el momento en que se hizo esa estimación.



Al aplicar este factor de expansión, también llamado de multiplicación, a los 38 mil 324 casos de Covid-19 que reportó la Secretaría de Salud el martes, la estimación es que en el país puede haber 881 mil 452 contagiados. La mayoría pueden ser portadores del virus pero no haber desarrollado sintomatología, lo que no evita que contagien.



“Ese factor estaba inicialmente en 31.3 veces al 8 de abril, pero ha ido bajando. La última vez que lo estimé con la información que dieron hasta el 3 de mayo, se calcula que anda por ahí de 23 veces. Es la relación que podemos tener entre casos confirmados y estimados. De los casos que se esperan, en su mayoría son leves, la minoría son los graves que llegan a los hospitales”, explicó a EL UNIVERSAL el experto.







El 3 de mayo, la Ssa dijo que en el país había 104 mil 562 personas positivas a Covid-19, de acuerdo con la información obtenida a partir del modelo de vigilancia epidemiológica Centinela. Este sistema es una especie de encuesta que aplicó el gobierno federal para identificar los casos de coronavirus en 475 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Su objetivo es recopilar datos de buena calidad en lugar de grandes cantidades de información pero de calidad deficiente.



Al dividir los 104 mil 562 casos estimados entre 4 mil 524 casos confirmados en ese momento, el factor de multiplicación que calculó Erdely quedó en 23 estimados de Covid-19 por cada positivo.



“Para México yo estimo al martes, con el factor que he estado proponiendo, que tendremos unas 900 mil personas contagiadas, casos totales estimados. No hay que espantarse, son casos leves, algunos ya se curaron. Estamos hablando que el total de infectados en México va a cerrar el año con un millón 800 mil”, dijo el matemático.



El factor de expansión puede variar de acuerdo con la evolución de la epidemia, pero la Ssa retiró de sus informes diarios los datos que permitían a los científicos realizar dichas estimaciones con mayor precisión.



Gustavo Cruz, integrante del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) explicó a EL UNIVERSAL que existe una subcontabilidad en el número de casos, pero que ésta es una realidad que ocurre en todo el mundo, donde el factor de expansión o multiplicación de los casos ha llegado hasta 50%, lo que también puede ocurrir en México.



“El factor de expansión para el número de infectados nosotros lo calculamos entre 50 y 80 pero, insisto, sale un número muy grande porque [incluye a la] gente que se infecta y que nunca va a tener síntomas, a quienes nunca se dieron cuenta que tenían el mal”, detalló.



“Las cifras que obtienen los gobiernos son sólo de las personas que llegan a los servicios de salud. Yo lo que digo es que por cada uno de estos hay del orden de 50 que nunca llegan al servicio de salud y andan infectando. Este es un cálculo que hicimos al principio de la epidemia sobre China y otros países asiáticos”, indicó.



Desde el 8 de abril, la Ssa dio a conocer que en el país hay más personas contagiadas de las que es posible confirmar a través de las pruebas de laboratorio PCR. Aplicando un factor de multiplicación de 8.4 veces, estimó la existencia de 26 mil 519 casos, pese a que sólo se habían confirmado 3 mil 181 con pruebas.