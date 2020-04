Estiman pérdidas en conciertos hasta por 9 mmdd

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una de las industrias más abatidas con la llegada de la pandemia ha sido la referente a los conciertos, la cual tendrá perdidas de hasta 9 mil millones de dólares, según reportó Pollstar, el portal especializado de cifras de entretenimiento en vivo.



Esta cifra echa abajo la previsión que se tenía para 2020, en la que se pensaba sería un año récord y así se enfilaba, pues de enero a marzo el top 100 de shows más exitosos en el orbe vendió 9.4 millones de boletos, 4.5 % más que 2019.



Bajo un panorama desalentador, se han hecho cálculos de que una reactivación de conciertos a finales de mayo traería alrededor de 2 mil 300 millones de dólares.



Pero, si la cuarentena no se levanta sino hasta finales de agosto, las pérdidas serían cerca de 5 mil 200 millones de dólares.



La publicación on line también da a conocer un listado de las giras canceladas que se preveían más exitosas, entre ellas No Filter Tour, de los Rolling Stones, la cual se preveía con una ganancia estimada de 10 millones de dólares.



Así como Hotel California Tour, de Eagles, que tendría 6.2 millones ganados por show, o los restantes 93 conciertos que tenía agendados Elton John en su gira de despedida por 225 millones.