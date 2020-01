Estiman que epidemia de coronavirus durará varios meses

Escuchar Nota

"El mejor escenario sería (...) que continuara en la primavera, el verano (boreal) y luego se apague", dijo David Fisman, profesor de la Universidad de Toronto que escribió un análisis del virus para la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas.



"No es algo que se vaya a terminar la próxima semana o el próximo mes", comentó Alessandro Vespignani, un profesor en la Northeastern University que forma parte de un grupo de investigadores que gestiona un panel en línea sobre el brote.

"Por sí solo, no es motivo de pánico", dijo Maimuna Majumder, investigadora en la Universidad de Harvard y del Boston Children's Hospital.

"Mientras más aprendemos sobre él, más se parece al SARS", dijo Fisman.



El SARS era controlable, esperemos que esto también lo sea. Pero no lo sabremos por unas pocas semanas más", estimó.



Serán muchas semanas, probablemente meses, y nadie sabe a dónde irá", agregó.

"Es fácil llegar al doble o al triple, incluso solo en la ciudad de Wuhan (el epicentro del virus)”, dijo Vespignani.



"Si comenzamos a ver otras áreas más grandes afectadas, esos números serán mucho, mucho más grandes".

La epidemia del nuevo coronavirus que apareció en China, 2019-nCoV,, estiman expertos en epidemiología con base en los primeros datos disponibles.Los epidemiólogos, que apareció en diciembre.a partir de la fecha actual, y compararlos con brotes pasados, pero muchas de sus hipótesis siguen siendo inciertas.Hasta el fin de semana pasado, los investigadores pensaban que las personas infectadas no eran contagiosas hasta que comenzaban a mostrar síntomas, como fiebre, problemas respiratorios y neumonía. Pero las autoridades chinas dijeron el domingo que habían determinado lo contrario.Las. Pero si pueden, esto definitivamente cambiaría la dinámica del brote.Las primeras estimaciones sobre la duración del período de incubación -aproximadamente dos semanas- son recientes.En días recientes,: el número de reproducción básico, o "R0". Representa el número de personas contaminadas por una persona infectada. Las estimaciones varían de 1.4 a 3.8 según Fisman, cifras que se consideran moderadas.Esto es solo un promedio: algunos pacientes pueden infectar a muchas personas, mientras que otros infectan solo a unos pocos.Majumder asegura que la tasa es de 1.3 para la gripe estacional (que provoca millones de casos por año) y entre dos y cinco para el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), que resultó en 8 mil casos y 774 muertes, la mayoría en China continental y Hong Kong en 2002-2003.En comparación, la tasa del sarampión varía de 12 a 18.Las cuarentenas y las medidas de aislamiento,. Si la tasa cae por debajo de uno, la epidemia se extinguirá.Pero los efectos de las medidas de control que China ha implementado no se reflejarán en una semana o dos, dicen los investigadores, basándose en el ciclo del virus., y unos 50 infectados fuera del país.Pero el número real de casos chinos, incluidos los que aún no se han detectado, es probable que sea más de 25 mil, dijo Vespignani, según el análisis del grupo coordinado por Northeastern.E investigadores de la Universidad de Hong Kong estiman que el número actual de casos ha superado los 40 mil.Dijo que no quiere estimar el número de posibles muertes., pero es un dato que tiende a fluctuar: aumentan al principio a medida que mueren los pacientes más vulnerables, luego caen y luego vuelven a aumentar a medida que otros mueren.De nuevo, solo el tiempo lo dirá.