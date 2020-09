Estímulos económicos a estudiantes

Escuchar Nota

Nava, Coah.- Por segundo día consecutivo, la administración municipal de Nava 2019-2021 continuó con la entrega de los apoyos correspondientes al programa Becas Escolares 2020, beneficiando en esta ocasión a 170 alumnos de preparatoria y universidad, refrendando una vez más el compromiso adquirido en el tema de Educación, informó el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez.



“Agradezco a mi amigo, al licenciado César Muñoz de Hoyos, representante de la empresa Constellation Brands por su presencia y sobre todo su apoyo, esta empresa hace una suma de esfuerzos con el Ayuntamiento, estamos entregando 600 mil pesos en becas, 300 mil aportados por ellos, eso habla de una empresa que está ocupada de trabajar de la mano con el municipio y de generar cosas en beneficio de los ciudadanos”, aseguró el alcalde.



Envió un abrazo a los alumnos beneficiados que no estuvieron presentes, a través de los padres de familia, “sé que están estudiando, me hubiera gustado poder verlos a título personal, hacer la entrega con ellos, ayer arrancamos con primaria, tenemos apenas un día entregando, faltan varios días más porque son 625 beneficiarios en total, a primaria y secundaria se les entregó una tableta electrónica para ayudarlos en su educación a distancia”.



“El tema del Covid-19 nos vino a cambiar la vida a todos, nos vino a poner en una situación que nuca habíamos enfrentado y que por sí sola representa una situación muy compleja, el hecho de estar aislados en casa, ya prácticamente seis meses sin poder salir, eso representa una tensión que se generaliza en el resto de la familia, además la educación a distancia no es lo mismo que estar cara a cara con un profesor, es allí donde se vuelve un esfuerzo mayor”, añadió.



Refrendó su compromiso para seguir generando obras, espacios que los navenses necesitan, pero sin dejar de apostarle a la educación, “como un tema elemental para el crecimiento de Nava, de Coahuila y de México”, finalizó.



También estuvieron presentes Raymundo Rangel de la Cruz, director de Educación y Cultura; así como la regidora comisionada en Educación, Diana Isela Guardiola Sandoval.