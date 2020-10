Esto cuesta conectarse al servicio de internet de Elon Musk

Escuchar Nota

México.- El acceso a internet puede cambiar la vida de las personas. Brindarles acceso a educación, a nuevos servicios y artículos. Es por ello que algunos especialistas lo consideran ya un derecho universal. Sin embargo, en muchas zonas del mundo llevar conectividad no resulta un negocio viable por lo que se han planteado otras opciones, entre ellas, el internet satelital, área en donde Elon Musk está incursionando a través de Starlink.



Desde su compañía espacial, SpaceX, el empresario ha impulsado el envío de cientos de satélites capaces de proveer de internet de banda ancha a prácticamente todo el mundo. Hasta aquí parecía que Musk tenía las mejores intenciones de ser un competidor que brindara una conexión de calidad capaz de llegar a zonas sin el servicio, a un bajo costo. Sin embargo, se han dado a conocer los precios que ofrecerá su compañía y, no son nada baratos.



De acuerdo con información publicada por CNBC, los satélites Starlink comenzarán a conectar a los usuarios a Wi-Fi a partir de esta semana y, por ello, es que ya sabemos cuáles serán los costos de acceso al internet satelital de Musk.



El servicio de Starlink costará 99 dólares al mes, es decir, 2 mil 100 pesos al tipo de cambio actual. Y no solo eso, los usuarios tendrán que pagar también un cargo inicial de 499 dólares, unos 10 mil 500 pesos, por un kit de inicio que incluye el equipo necesario para conectarse: una terminal, un trípode y un enrutador Wi-Fi.



En cuanto a la calidad del servicio que promete Starlink, CNBC informa que se establecen velocidades de datos de banda ancha esperadas de 50 megabits por segundo a 150 Mb/s con 20 milisegundos a 40 ms de latencia a medida que se establece y mejora el sistema, incluso, advirtió la empresa, que en ocasiones no habrá conectividad.



Para que te des una idea del precio y el nivel de servicio, un paquete de 150 megas con Telmex cuesta alrededor de 600 pesos al mes; mientras que en izzi un servicio de 100 megas cuesta 550 pesos al mes.



Asimismo se publicaron las primeras imágenes de lo que será la aplicación de la compañía tanto en iOS como Android gracias a las cuales se dio a conocer más información sobre el acceso anticipado y cómo conectarse al sistema de internet.



El programa inicial de Starlink se llama “Better than nothing beta” (Mejor que nada beta). Estados Unidos y Canadá figuran como las primeras áreas de servicio que podrán conectarse a finales de 2020. Se espera que la cobertura global llegue el próximo año. Los interesados en zonas en donde aún no está disponible pueden inscribirse a una lista de espera para recibir una notificación cuando puedan contratar.



Vale la pena recordar que SpaceX realizó previamente pruebas con los empleados de la compañía luego de las cuales aseguró que tuvo buenos resultados tanto en latencia como en velocidad de descarga. Y, en junio, abrió la inscripción para la beta recibiendo 700 mil peticiones para probar el servicio. Sin embargo, la compañía no precisó cuántos usuarios fueron seleccionados para habilitar el acceso desde esta semana.



Es así que actualmente ya hay algunos usuarios que están probando el servicio en beta en los Estados Unidos. Y no solo se trata de consumidores finales, SpaceX asegura que ha ayudado a entregar acceso a internet de alta velocidad durante los cortes de incendios forestales en California.



Un arduo trabajo



Para que Starlink sea una realidad, SpaceX tuvo que construir una red de internet interconectada con miles de satélites, diseñada para ofrecer conexión de alta velocidad en cualquier parte del planeta.



SpaceX ha dicho que este ambicioso proyecto costará alrededor de 10 mil millones de dólares o más. Sin embargo, eso no es nada considerando que la compañía estima que Starlink podría generar hasta 30 mil millones al año, o más de 10 veces los ingresos anuales de su negocio de cohetes.



Los primeros satélites para este propósito fueron lanzados en 2018 y el proyecto actualmente cuenta con una constelación de unos 900 satélites en órbita, que podría llegar a ser de 42 mil en el futuro, para proporcionar acceso a internet en cada rincón de la Tierra.