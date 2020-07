Esto cuesta estudiar en la Universidad de Harvard

Escuchar Nota

para poder estudiar en esa institución, creada en 1636, y que una de sus filosofías esPara este año y debido a laque sigue azotando al país, la Universidad informó que seguirán suspendidas las clases presenciales y que todos los estudiantes deberán tomar losAquí te presentamos una lista con algunos de los costos para estudiar en esa institución.Latiene un costo aproximado de 51 mil 904 dólares, lo que se traduce en aproximadamente(dependiendo el precio de dólar).Losque se les proporciona tiene un precio de más deA esto le aumentamos elcon un costo promedio deUnos, nos da un promedio cercano a los dos millones de pesos al año, insistiendo que dependerá del precio del dólar al día.Pero espera, no te asustes,, esta última no es otra cosa que una ayuda financiera proporcionada por la universidad durante los años de estudios.De acuerdo con la universidad,de acuerdo a su necesidad con un costo promedio de unos 12 mil por año y el 20 por ciento de la plantilla estudiantil no pagan nada.Así que tú decides, si tu bolsillo te permite estudiar en ese centro universitario o puedes ser de los afortunados en contar con una beca, adelante.