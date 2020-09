Esto cuestan los lujosos tenis de Gloria Trevi

Escuchar Nota

Poco a poco hemos visto cómo nuestras celebridades favoritas regresan a sus actividades normales. Muchas ocuparon los meses más duros del aislamiento para crear canciones, colecciones y nos inspiraron para no perder la fe durante la primavera y el verano de este año.En el caso de, mediante su música y forma de ser no dejó de animarnos a ser nosotras mismas y seguir adelante. Pero,Desde su perfil, la cantante de 52 años nos mostró que a cualquier edad podemos vernos fabulosas, pues nos presumió un look muy sporty que es apto para todas las que amen la comodidad sin perder el estilo.Pero la pieza central de su outfit fueronlos cuales son de suela gruesa en color verde y contrastan perfectamente con el negro. Este modelo Flashtrek con cristales removibles es el par que ha robado el corazón de las fashion lovers.y son el objeto de deseo entre la farándula mexicana, como la conductora Galilea Montijo y la influencer Anna Sarelly, quienes ya los han llevado pero en otro tono.Sin duda los ugly sneakers han triunfado y los hemos visto en los mejores looks desde hace unas temporadas. Este tipo de tenis son muy combinables y siempre serán una de las piezas que atraiga las miradas de las que más saben de moda.Recuerda que para crear un look sporty chic lo más importante es tu comodidad y si los leggings no son una prenda que te guste, puedes recurrir a los biker shorts, conjuntos de pants y cargo jeans.