Escuchar Nota

“En 2006, el último año de Vicente Fox, el pasivo era de 29 mil pesos y en 2000, cuando salió Ernesto Zedillo, se ubicaba en 21 mil. En 1994, año en que Carlos Salinas dejó la presidencia en la peor crisis de la historia reciente del país, la deuda por habitante andaba en 7 mil pesos”, explica El Universal.

Para entender a qué equivaledurante este año, al considerar una población de 127 millones de habitantes como estima el Inegi.En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda por persona rondaba los 84 mil pesos, es decir, 16 mil pesos menos.En 2012,Tranquilo antes de alarmarte o tener una furia como cuando se va el internet debes entender que no todo lo que es deuda es negativos.La deuda pública son los préstamos totales, internos y externos, contraídos por el sector público con el fin de satisfacer sus necesidades de gasto.La deuda es un mecanismo para generar obra pública e inversión que no debe ser abusado. Por eso la deuda es positiva si se utiliza para financiar proyectos de inversión que no pueden ser financiados por la iniciativa privada pero que generan beneficios para los ciudadanos. Sin embargo, debe cuidarse su crecimiento ya que una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas de manera que, si las tasas de interés suben de forma abrupta, el gobierno pudiera verse incapacitado para pagarla, asegura el sitio Mexico Cómo Vamos.Por ahora, Hacienda estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la expresión más amplia de la deuda pública en México, va a representar 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2020 y 2021, 7.2 puntos porcentuales por encima del año pasado.