Esto es lo que debes saber antes de apostar por los Chiefs en el Super Bowl 2021

Estados Unidos.- Analicemos la temporada de los Chiefs desde una perspectiva de juego, incluidas sus probabilidades de futuro, el total de victorias de la temporada y los playoffs hasta la fecha. Demos un vistazo a los Buccaneers.



Futuros



Los Chiefs abrieron como favoritos 7/1 para el Super Bowl 2021 incluso antes de ganar el Super Bowl LIV cuando el Westgate SuperBook abrió su futuro el 13 de enero de 2020. También fueron los favoritos 7/2 para ganar la AFC. Los Chiefs bajaron a 9/4 para repetir como campeones de la AFC y 9/2 para repetir como campeones del Super Bowl después de su carrera por el título. A diferencia de los Buccaneers, las probabilidades de futuro de los Chiefs se mantuvieron bastante constantes durante la temporada baja, y entraron en la temporada con 2/1 para ganar la AFC y 4/1 para ganar el Super Bowl. También se instalaron como favoritos prohibitivos -450 para ganar la AFC Oeste.



Total de victorias de temporada



Como campeones defensores y favoritos claros para repetir, los Chiefs también obtuvieron el total de victorias más alto de 12. Esa es una cantidad enorme, y muchas personas argumentaron que sería difícil superar su récord de 12-4 de la temporada pasada. Sin embargo, los Chiefs comenzaron 4-0 antes de perder ante los Raiders en la Semana 5 y luego pasaron de 12 cuando mejoraron a 13-1 con su victoria 33-27 en la Semana 14 en Miami.



Temporada regular



Récord: 14-2 (ganador de la AFC Oeste, récord No. 1 en AFC, No. 1 en NFL); Récord ATS: 6-9-1 ATS, pérdida neta de 4 unidades; Más / Menos: 8-8



Los Chiefs recompensaban constantemente a los patrocinadores durante la primera mitad de la temporada a pesar de que por lo general sumaban muchos puntos. Comenzaron 6-2 ATS, y sus únicas no cubiertas fueron una victoria de tiempo extra de 23-20 en los Chargers en la Semana 2 y su derrota de la Semana 5 ante los Raiders. Pero luego quemaron el dinero de los patrocinadores el resto de la temporada regular, ya que se fueron 0-7-1 ATS a pesar de ganar todo menos su juego de la Semana 17. (Algunas personas tuvieron a los Chiefs -2.5 en su victoria por 32-29 en New Orleans en la Semana 15 y, por lo tanto, tienen a los Chiefs cubriendo y yendo 1-6-1 ATS en la recta final y 7-9 ATS en la temporada).

Jefes de apuestas del Super Bowl 2021



Postemporada



Récord: 2-0 (campeones de la AFC); Récord ATS: 1-1 ATS, pérdida de 0,1 unidad; Más / Menos: 1-1, pérdida de 0,1 unidad en cualquier sentido



Los Chiefs obtuvieron el único descanso de la AFC en la primera ronda, por lo que abrieron su carrera de postemporada con una victoria 22-17 sobre los Browns, pero no cubrieron después de cerrar como favoritos en casa por 8 puntos. En el juego del Campeonato de la AFC, fueron favoritos por 3 puntos sobre los Bills después de que Mahomes fue eliminado del protocolo de conmoción cerebral, y ganaron y cubrieron 38-24. Su primer juego se quedó en Under, y el segundo juego sobrevoló.



Divisiones y tendencias



Récord de SU como favoritos: 15-1 (incluidos los playoffs); Récord ATS: 6-9-1, pérdida neta de 3.9 unidades; Más / Menos de favoritos: 8-8



Los Chiefs fueron desvalidos solo dos veces durante toda la temporada: la semana 3 en Baltimore y la semana 17 en los Chargers mientras descansaban titulares. Su única derrota como tiza fue la derrota por 40-32 ante los Raiders en la Semana 5, pero tienen un récord de derrotas ATS. Cabe señalar que el margen de 3 puntos en el juego del Campeonato de la AFC fue el margen más bajo que se les pidió que cubrieran, excepto por el empuje en la victoria de la Semana 15 en Nueva Orleans.



Lejos de casa



Récord de visitante: 8-0 SU, 3-4-1 ATS; Más / Menos (juegos de carretera): 4-4



Tampa Bay es el primer equipo en jugar un Super Bowl en su estadio local, por lo que se debe considerar el desempeño de los Chiefs como visitantes.