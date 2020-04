Esto es lo que estrenará Netflix durante mayo

Escuchar Nota

Mayo está por llegar y con éste nuevas películas y series en las plataformas de streaming para hacer más llevadera la cuarentena.En esta ocasión es el turno de, que ya nos compartió elque se estrenará el próximo mes en su plataforma.Hollywood (1/5/2020)Control Z (22/5/2020)White Lines (15/5/2020)Dinastía: Temporada 3 (23/5/2020)The Eddy (8/5/2020)Valeria (8/5/2020)Dulces magnolias (19/5/2020)Muertos para mí: Temporada 2 (8/5/2020)Casi feliz (1/5/2020)Chichipatos (15/5/2020)Restaurantes en apuros: Temporada 2 (8/5/2020)Fuerza Espacial (29/5/2020)Magia para humanos: Temporada 3 (15/5/2020)Selling Sunset: Temporada 2 (22/5/2020)La reina de Indias y el conquistador (16/5/2020)Rosario Tijeras (versión mexicana): Temporada 3 (15/5/2020)Outlander: Temporada 4 (11/5/2020)Billions: Temporada 5 (4/5/2020)Gotham: Temporada 5 (13/5/2020)Dos tórtolos (22/5/2020)Ya no estoy aquí (27/5/2020)Si supieras (1/5/2020)Te quiero, imbécil (15/5/2020)La otra Missy (13/5/2020)Todo el día y una noche (1/5/2020)La Corazonada (28/05/2020)Sí, Mi Amor (6/5/2020)Cabeza rapada (1/5/2020)La edad de la inocencia (1/5/2020)Batman vs Superman: El origen de la justicia (1/5/2020)Hulk (22/5/2020)Batman inicia (1/5/2020)Batman: El caballero de la noche asciende (1/5/2020)Deseo de matar (10/5/2020)Una noche para sobrevivir (1/5/2020)Misión: Seguridad máxima (22/5/2020)Enemigos publicos (22/5/2020)Kong: La isla calavera (1/5/2020)Apolo 13 (22/5/2020)Annabelle (26/5/2020)La isla siniestra (1/5/2020)Feliz día de tu muerte (23/5/2020)La noche del demonio: Capítulo 3 (1/5/2020)Psicosis (22/5/2020)Secuestro (6/5/2020)Miami Vice (22/5/2020)Mío o de nadie (28/5/2020)Ted (22/5/2020)Bean: El nombre del desastre (22/5/2020)Pelea de maestros (10/5/2020)Un golpe con estilo (17/5/2020)Amigos con dinero (1/5/2020)Ingrid cambia de rumbo (11/5/2020)Hasta que el cuerpo aguante (15/5/2020)Juicios mediáticos (11/5/2020)Hannah Gadsby: Douglas (26/5/2020)Ben Platt en vivo desde Radio City Music Hall (20/5/2020)Buen viaje: Aventuras psicodélicas (11/5/2020)Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill (5/5/2020)Naturaleza humana (15/5/2020)Cracked Up: La historia de Darrell Hammond (1/5/2020)She-Ra y las princesas del poder: Temporada 5 (15/5/2020)Tut Tut Cory Bólidos: El baile de Chrissy (1/5/2020)Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (8/5/2020)El vacío: Temporada 2 (8/5/2020)Tortugas ninja (1/5/2020)Stuart Little, un ratón en la familia (1/5/2020)Jorge, el Curioso (22/5/2020)Scissor Seven: Temporada 2 (7/5/2020)Dorohedoro (28/5/2020)Food Wars!: Shokugeki no Soma (15/5/2020)Monthly Girls' Nozaki Kun: Temporada 1 (1/5/2020)Parasyte: The Maxim: Temporada 1 (15/5/2020)