Esto es lo que Marco Antonio recuerda tras su desaparición

Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante que desapareció durante la administración de Miguel Ángel Mancera tras ser detenido arbitrariamente por elementos policíacos de la Ciudad de México, concedió una entrevista a El País para contar las pocas cosas que recuerda sobre lo sucedido.En enero de 2018 el caso de Marco Antonio acaparó los reflectores tras darse a conocer una fotografía del momento en que el entonces joven de 17 años era detenido sin aparente motivo y con exceso de fuerza.Durante cinco días no se supo nada de Marco Antonio; cuando apareció su aspecto y salud física estaban considerablemente deteriorados, por lo que surgieron más preguntas que respuestas en torno al caso.Marco Antonio contó al diario español que, tras ser abandonado por los agentes que lo detuvieron, fue golpeado por los uniformados que se encontraba en el intento por volver a su casa.El joven recalcó que, cuando finalmente lo hallaron, en su sangre había drogas que él nunca ha consumido.Marco narró que el día de su arresto se encontraba junto con sus amigos para ir a un museo. Al momento en que fue interceptado por policías estaba tomando fotos en los alrededores de la estación del Metrobús El Rosario.Cuando los policías de la capital mexicana se acercaron a su grupo de amigos para revisarlos, Marco Antonio se asustó y su reacción fue correr a toda velocidad y gritar: “¡Ayuda! ¡Me quieren robar!”. Tras ese hecho el joven estudiante fue sometido.Marco Antonio contó a El País que primero le pegaron en el hombro, por lo que él soltó una patada y le bajó la visera del casco a un policía.Después, Marco Antonio recibió un cabezazo y fue subido a una patrulla durante un lapso que le pareció una eternidad, aunque, según la versión de los policías, el joven sólo estuvo diez minutos en la unidad.“Yo iba pensando que a lo mejor no debí haber salido de mi casa, no debí de haber visto a Bernardo, no debí haber venido hasta acá, debí haberme ido a mi casa”, señaló el estudiante.El joven coincidió con la versión de los policías que después de eso fue bajado de la patrulla y comenzó a caminar hacia el CCH Azcapotzalco, pero que para ese momento ya no tenía nada: ni dinero, ni llaves, ni su celular.“Creí que podría llegar a casa y no me detuve a pedir dinero ni ayuda, igual nadie se detuvo a ver qué pasaba”, dijo.“¿Qué me pasó? ¿Por qué tenía ropa diferente? ¿Por qué estaba con policías la mayoría de las veces? ¿Por qué tienen que ser policías los que te golpeen? ¿Por qué no puedo ser como una persona normal, en la calle?”, añadió durante su relato.Dos días después de su primer encuentro con la policía, Marco Antonio volvió a ser golpeado por agentes. “Fue en una avenida poco transitada, se acercaron y me dijeron: A ver, hijo de tu puta madre, ¿qué estás haciendo?, ¿qué escondes?Las agresiones no pararon ahí, Marco Antonio fue víctima de una tercera golpiza por parte de policías cuando intentó ingresar a un edificio de oficinas en renta.Posteriormente, los policías llevaron al joven un juzgado de Tlalnepantla. “No me dijeron nada, no me pidieron mis huellas ni mi nombre y así como entré, salí”, recordó.“El último viaje que recuerdo [en una patrulla] fue antes de que me encontraran. (…) Llegué a una tienda, llegó una unidad y después me llevaron paseando hasta llegar a un lugar frío, no sé dónde era. Después me subieron a otra patrulla. Ahí me vistieron. (…) Cuando me tomaron la foto ya estaba disfrazado totalmente”, añadió.El pasado 21 de mayo un Juez concedió un amparo a Marco Antonio y a su familia al considerar que las autoridades policiales de la Ciudad de México y del Estado de México son responsables de su desaparición forzada.