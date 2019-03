Esto es lo que pasa si duermes demasiado

Una nueva investigación publicada en la revista European Heart Journal ha descubierto que tanto el sueño insuficiente como el excesivo pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares y muerte prematura.Chuangshi Wang de la Universidad McMaster en Ontario (Canadá) y su equipo examinaron los hábitos de sueño de más de 116.000 personas de entre 35 y 70 años que se habían inscrito en el estudio de Prospectiva de Epidemiología Rural Urbana (PURE).En su análisis, los investigadores también incluyeron información sobre el estado socioeconómico de los participantes, hábitos de estilo de vida, actividad física, dieta, uso de diversos medicamentos y antecedentes familiares de afecciones crónicas.En total, 4.381 personas murieron y 4.365 personas sufrieron un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular durante el período de seguimiento de 8 años que duró el estudio PURE.El análisis de Wang reveló que las personas que dormían regularmente más de las 8 horas recomendadas por la noche tenían más probabilidades de morir prematuramente o desarrollar una enfermedad cardiovascular.Más específicamente, el riesgo de muerte prematura o afecciones cardiovasculares fue un 5% más alto para las personas que dormían de 8 a 9 horas que para las personas que dormían la cantidad aconsejada de horas.Aquellos que dormían de 9 a 10 horas tenían un 17% más de probabilidades de morir o desarrollar afecciones del corazón y los vasos sanguíneos. De manera similar, las personas que dormían regularmente durante más de 10 horas tenían 41% más probabilidades de morir prematuramente o desarrollar problemas cardiovasculares.Además, el estudio encontró un riesgo 9% mayor de los resultados mencionados anteriormente entre aquellos que durmieron 6 horas o menos. Sin embargo, los autores advierten que este aumento no fue estadísticamente significativo.‘Nuestro estudio muestra que la duración óptima del sueño estimado es de seis a ocho horas por día para los adultos’, comenta Wang. ‘Dado que este es un estudio observacional que solo puede mostrar una asociación en lugar de demostrar una relación causal, no podemos decir que demasiado sueño per se provoque enfermedades cardiovasculare’, advierte.‘Sin embargo, dormir muy poco podría ser un factor subyacente a la muerte y los casos de enfermedad cardiovascular, y dormir demasiado puede indicar condiciones subyacentes que aumentan el riesgo’, aclara.Dormir demasiado puede afectar la salud tan negativamente como dormir muy poco ‘El público en general debe asegurarse de dormir aproximadamente entre seis y ocho horas diarias.Por otro lado, si duerme con demasiada frecuencia, por ejemplo, más de nueve horas al día, es posible que desee visitar a un médico para que revise su salud en general’, dijo Salim Yusuf, líder del trabajo.