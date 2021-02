Esto es lo que te puede pasar si no recibes la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los 21 días

Escuchar Nota

A finales del 2020 la vacuna creada porrecibió la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y comenzó su camino en ser, ya que su. Sin embargo, esta se debe colocar en 2 dosis., tal como señala Saludiario Luego de recibir la primera dosis, debes esperar el tiempo estipulado para recibir la segunda. Pero ¿qué pasa si no recibes la segunda dosis de la vacuna?. Por eso es importante respetar y estar atento a los plazos para que su eficacia sea total. De lo contrario, no se completaría el proceso de inmunización.Este factor es importante debido a los retrasos que ha habido en algunos lugares con respecto a la distribución de la vacuna.Un ejemplo de esto es, que hasta hace poco llevaba 498 mil personas vacunadas. Sin embargo,Esto genera un, no solo en este país, sino también en varios porque es posible contraer la enfermedad si la vacunación no se completa.Losse deben a que, entre otras cosas, la empresa está tratando de destinar los. El fin de esto es tratar de seguir la recomendación de la OMS sobre la equidad en la distribución de la vacuna.En vista de la situación, las personas que recibieron la primera dosis puede que no estén del todo inmunizadas, lo que implica queNo obstante, Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mencionó que, es decir, que podrían transcurrirNo es recomendable usar una segunda dosis proveniente de otro laboratorio. Tampoco es recomendable consumirni recibirSi recibiste la primera dosis, debes saber que. Por otra parte, si estás contagiado y recibiste la vacuna, no debes esperar que funcione como un medicamento.Es por eso debes seguir con los protocolos de seguridad, usar la mascarilla, mantener la distancia, evitar sitios muy concurridos y lavarte las manos con frecuencia.