Esto fue lo que le dijo Leticia Calderón a Yadhira Carrillo

"Con todo respeto y de verdad lo digo, no somos amigas, a lo mejor en otra vida. En este momento las circunstancias no lo dan, tampoco somos enemigas. Si no me llevo, tampoco quiere decir que la odie".



“Yo siento que Juan es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad, debió haber sido árabe o algo así, y no pasa nada, todas las ex y las nuevas nos conocemos, nos llevamos bien, tarde o temprano", añadió.

Leticia Calderón se sinceró sobre el tipo de relación que sostiene conAl ser cuestionada por la prensa sobre Carillo, la actriz sin tapujos respondió que no son amigas, sin embargo, señaló que tampoco siente odio hacia la actriz.Ante la insistencia de una reportera sobre su supuesta rivalidad con Yadhira, la actriz replicó: "Eso jamás, porque cuando nacieron mis hijos supuestamente Juan no la conocía, él se fue cuando mis hijos tenían 2 y 3 años, es más, me enteré que Juan anduvo con otra persona".Por último, la actriz aprovechó para aclarar por qué ella y sus hijos no han visitado a Collado en la cárcel.Con información de El Siglo de Torreón