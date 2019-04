Esto gana Kim Kardashian por recomendar algo en redes

No es una novedad que el clan Kardashian ha construido un emporio alrededor de su imagen, sin embargo, hasta este momento no se había hecho público cuánto ganaban por mover solo dedo en sus redes sociales, en especial, Kim Kardashian .Resulta que a través de una entrevista que le realizaron en Estados Unidos a Kris Jenner, matriarca del polémico clan reveló que todas sus hijas ganan una gran fortuna gracias a la publicidad de marcas que realizan desde sus rede sociales.“Mis hijas están constantemente recibiendo para publicar posts sobre marcas en sus redes sociales. Y por cierto, tienen una tarifa diferente por cada post que hacen: una para stories, otra para Facebook, otra para Instagram. Está todo detallado y acordado”, indicó Kris.No obstante, aunque todas reciban buenas cantidades de dinero por hacer este tipo de publicaciones, las cosas cambian cuando se trata de Kim y Kylie Jenner, ya que ellas no comparten nada por menos de un millón de dólares.“Aunque si es Kim y Kylie Jenner es mucho más”Pero eso no es todo, porque el costo también depende del producto que se vaya a publicitar, por ejemplo, si se trata de un producto farmacéutico, algún alimento o producto para aplicarse en el cuerpo, el precio se eleva.“Si es algo relacionado con algo farmacéutico, o si es algo que tienes que beber, comer o aplicar en tu cuerpo, tienen que pagar mucho más”, aseguró la matriarca.Así que en caso de que alguno de sus negocios fracasara en el futuro, ellas ya tienen la solución a sus problemas financieros a través de sus respectivas redes sociales. De cualquier manera, Kim ya se encuentra preparándose para convertirse en una famosa abogada, igual que su fallecido padre Robert Kardashian.