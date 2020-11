Esto le pasa a tu auto si no cambias el aceite regularmente

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todos los autos indican en su manual en qué momento debemos hacerles el cambio de aceite para mantener la máquina en perfectas condiciones.



Sin embargo, hay ocasiones en las que posponemos esa tarea, o en el peor de los casos hasta la olvidamos. Sin embargo, al omitir el cambio de aceite, acortamos la vida útil de nuestro auto.



La función del aceite es crear una fina película que se desliza entre las partes móviles del motor, reduciendo el desgaste natural que se produce por efecto de la fricción de esas partes, según información de la red de talleres mecánicos española Intertaller.



A la vez, dice, el aceite contiene la temperatura del bloque del motor evitando sobrecalentamientos que podrían llegar a fundir algunas piezas.



El desgaste de todo el bloque de motor puede implicar problemas en pistones y otras partes sensibles, advierte por su lado la página de atención automotriz Doctor Auto.



Aunque con frecuencia debemos checar el nivel de aceite en el motor de nuestro automóvil, el cambio de este lubricante nos da certeza de que la máquina contiene el nivel correcto de este líquido.



Los niveles de aceite deben ser siempre los adecuados, dicen los expertos de Mapfre.



Las causas por las que un coche pierde aceite pueden ser muy diversas, explica la aseguradora en su sitio de internet, mientras sugiere que todo propietario de un auto debe estar atento para identificar y reparar inmediatamente la falla que causa pérdida del líquido.



Si en el tablero de tu auto se enciende la luz check engine, ello es una alerta de que algo ocurre con el motor, por lo que no sobra que revises el nivel de aceite.



Causas de un bajo nivel de aceite



Un bajo nivel de aceite en el motor se puede atribuir a pérdida de aceite en el cárter, y es probable que el problema provenga de la arandela o del tornillo de ésta, en cuyo caso solo basta con apretar el tornillo, o verificar si la arandela está dañada, exponen recomendaciones de Mapfre.



La pérdida de aceite se puede deber también a que el filtro o el aceite ya están en mal estado, o bien, se puede estar perdiendo aceite por el turbo, debido a que éste se encuentre dañado porque el auto ya tenga varios años de vida, o a que el aceite en uso no es de buena calidad, explica la compañía de seguros.



Un problema grave por el que el motor estaría perdiendo aceite, sería que la junta de la culata tuviera daño.



Serias consecuencias



Al no hacer el cambio de aceite en el momento debido, la primera consecuencia será que el motor y sus piezas metálicas se desgastarán de forma prematura, en tanto que el filtro se acabará taponando debido a la acumulación de suciedad, dice Intertaller.



Empezarán a escucharse ruidos metálicos y ocurrirán roturas de piezas por el roce, advierte.



Además, un aceite sucio ocasionará aumento de emisiones y definitivamente puede ocasionar una avería mayor al carro.



La frecuencia con la que se debe realizar el cambio de aceite es entre los 3 mil y los 5 mil kilómetros para autos que tienen más de 10 años, mientras que los autos más nuevos pueden alcanzar hasta 30 mil kilómetros sin cambio de lubricante, dice información de las franquicias de talleres estadounidenses Midas.