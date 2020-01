Esto pagaría de ISR el ‘ganador’ del avión presidencial

Escuchar Nota

“Considerando que el avalúo aproximado del avión es de 130 millones de dólares, tomaremos esto como valor del premio y el tipo de cambio lo dejaremos en 18.50, nos da un valor de 2 mil 400 millones de pesos a esto le aplicamos el 1 por ciento y obtendríamos los 24 millones”, dijo.



“El impuesto por los premios de las rifas organizadas en México, se calculará multiplicando el valor del premio por el 1% y sin meter deducción alguna”, agregó.



“Lamentablemente el ganador pagaría 24 millones de ISR, o si el gobierno lo absorbe, pagaría 8.2 millones”, expresó.



El eventual ganador del sorteo del avión presidencial que anunció el presidente, señaló Pablo Castañeda Romero, director de la firma Caza Consultores.no sólo tendría que pagar dicha cifra sino que además tendría que informar al SAT sobre el premio e incluirlo en su declaración anual con las obligaciones fiscales que esto implica.considera ingreso por premio las loterías, rifa, sorteos, y este ingreso no está exento de obligaciones fiscales, a diferencia de cuando son premios de la Federación se consideran exentos cuando son para promover los valores cívicos.Si el gobierno decide pagar el ISR del ganador para entregar el premio libre, ¿que pasaría?, establece que en esos casos, el monto de ese impuesto que decidió pagar quien otorga el premio se considera ingreso acumulable para el ganador, “eso significa que si no pagas los 24 millones pues no te salvaste por que se consideran ingresos y deberás calcularle su ISR, que podrían ser 8.4 millones”, puntualizó., planteó la posibilidad de rifar el avión presidencial, en 500 pesos por boleto, a falta de comprador.De acuerdo con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) al cierre del 2019 el gobierno mexicano gastó mil 833 millones de pesos en el pago de deuda más intereses del avión presidencial., lo cual se tendría que pagar hasta 2027.Con información de El Heraldo de México