Esto podría causar que se te caiga más el pelo durante el confinamiento

México.- Durante este 2020 muchas personas hemos vivido desde la “comodidad de nuestros hogares” , los últimos cinco meses, pues la emergencia sanitaria desatada por el nuevo coronavirus nos hizo dejar la vida que antes llevábamos y resguardarnos para cuidar nuestra salud.



En la vida antes de la Covid-19, ya lidiabamos con el estrés de la escuela, el trabajo y la rutina diaria , pero ahora eso lo hemos llevado a nuestros hogares que se han convertido en las verdaderas torres de control de nuestro año, pues aunque no sea fácil, no tenemos que perder la fe en regresar a la vida que se conocía antes.



Ahora, sí a toda la rutina que trasladamos a casa, le agregamos los espacios reducidos de los hogares, más el miedo y la ansiedad que esta situación mundial provoca, ten por seguro que puedes estar perdiendo más pelo de lo habitual.



¿Qué provoca la caída del pelo?



Según el portal de Redken, cuando el pelo se debilita puede ser por el estilo de vida, la alimentación y nuestra edad, pero también señala al estrés como un gran agente que hace que la caída del pelo sea muy grande.



En las emisiones del show del doctor Mehemt Oz, se ha explicado que el estrés nunca es buen compañero en ningún lado, pues hace que nuestra calidad de vida se vea afectada y esto puede desencadenar situaciones que acaban muy mal, y en el peor de los casos en el hospital. Pero regresando al tema del pelo L´oréal, coincide en que la mala alimentación y la rutina diaria pueden crear el escenario perfecto para la caída excesiva del pelo.



Por ello presta mucha atención a los primeros síntomas de pérdida del pelo, pues si en algo coinciden L´oréal, Redken y un estudio de Kérastase, es que el estrés provocado por la cuarentena nos pasa factura y de una manera que puede ser desfavorable.



Según los datos obtenidos por Kérastase, el 88% de las mujeres encuestadas para un estudio sufre la pérdida de su pelo y, de esta cifra, el 40% son menores de 35 años. Incluso, la dermatóloga española Claudia Bernárdez, declaró a la revista española Telva que: “ En esta situación de estrés por el coronavirus puede que el pelo se caiga unos meses después, de hecho, no la vas a notar de forma inmediata, pero si estás sufriendo con esta situación de cuarentena sí podrás percibir una caída generalizada de pelo”.



El mismo estudio de Kérastase, confirma que es normal perder entre 60 o 100 cabellos diarios, pero si tu caso es de grandes cantidades y lo notas en todos lados, estos tips te ayudarán a controlar el problema, sin embargo, si notas que la situación se agrava, consulta a tu dermatólgo.



Descansa



Sabemos que el home office es algo que nos absorbe, pero un día te tienes que desconectar, trata de dormir tus ocho horas diarias para que el cansancio sea menor y puedas rendir en tu trabajo.



Aliméntate bien



Esto puede ser algo difícil, pues muchas veces vemos la comida chatarra como la salida más fácil y rápida, pero esto además de hacerte ganar kilos, se verá reflejado en tu cara, uñas y en la velocidad que se te puede ir cayendo el pelo.



El portal de Head & Shoulders recomienda que en tu dieta incluyas alimentos ricos en vitamina A, C, E y D, para poder mantener una dieta balanceada y que sea benéfica para tu cuerpo en esta cuarentena.



Libera todo el estrés



¡Mira que tienes que hacerlo! Busca rutinas de ejercicio para hacer en casa, trata de meditar o puedes saltar la cuerda… en fin, la cuestión es que encuentres una manera ideal para ti.



¿Recuerdas las clases de cardio de Bárbara de Regil? Pues, algo así puede ser el aliado que necesitas para liberar toda la tensión que esta etapa te produce.



Nutre tu pelo



Te hemos dado los mejores beauty tips para tener una melena sana y fuerte, así que puedes llevarlos a la práctica, y echar mano de los productos que ofrece la industria cosmética para tener un pelo impactante.



Recuerda también mantener la calma, pues el encierro no es para siempre y un día podremos regresar a las calles como antes.