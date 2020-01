Esto puede ganar un ‘influencer’ de viajes en Instagram

Imagina que tu rutina diaria fuera viajar para conocer destinos increíbles y vivir experiencias a las que no muchas personas tienen acceso. Y, además que te pagaran por hacer disfrutar todo eso. Aunque muchos los aman y otros no los soportan, si hay algo seguro con los "influencers" es que pueden causar muchísima curiosidad por su forma de vida y sus ingresos.Por eso aquí te decimos cuánto puede ganar un instagrammer o youtuber especializado en viajes, uno de los mayores nichos en el mercado de los influencers. En una de ésas, hasta decides convertirte en uno de ellos.De acuerdo con Hopper, una plataforma para programar en Instagram originaria de Reino Unido, hay varios factores que determinan cuánto dinero puede ganar un influencer. Entre ellos los siguientes:Es decir, el impacto que tiene cada post de una cuenta, la legitimidad de sus seguidores (que sean cuentas reales) y la relación que un influencer tiene con su audiencia. Esto se mide, por ejemplo, con las vistas, likes y comentarios.Se refiere al ámbito en el que cada influencer se desenvuelve: viajes, moda, belleza, cocina, etc.No es lo mismo tener fama solo en Instagram que ser un actor o cantante reconocido., lanzó un estudio sobre ingresos y brechas entre instagrammers y youtubers. Analizó datos recolectados de 2 mil 500 influencers internacionales. Si nos basamos en número de seguidores, esto ganaban en promedio a principios de 2019, sin importar el nicho al que pertenecían.(de 500 a 5 mil seguidores): 100 dólares (mil 884 pesos) por post de Instagram, 43 dólares (810 pesos) por story y 315 dólares (5 mil 936 pesos) por un video de YouTube.(de 5 mil a 30 mil seguidores): 172 dólares (3 mil 242 pesos) por post de Instagram, 73 dólares (mil 376 pesos) por story y 908 dólares (17 mil 113 pesos) por video de YouTube.(de 30 mil a 500 mil seguidores): 507 dólares (9 mil 555 pesos) por post de Instagram, 210 dólares por story (3 mil 958 pesos) y 782 dólares (14 mil 738 pesos) por video de YouTube.(más de 500 mil seguidores): 2 mil 85 dólares (39 mil 295 pesos) por post de Instagram, 721 por story (13 mil 588 pesos) y 3 mil 857 dólares (72 mil 691 pesos) por video de YouTube., pero las mujeres son mejor remuneradas. En promedio los hombres especializados en viajes ganan 570 dólares por post, y las mujeres obtienen 615. Además, la categoría de viajes es la más cara para las marcas que quieren invertir en marketing basado en influencers. Es 9 veces más costosa que la categoría en segundo lugar, la moda. El precio mayor puede deberse a que hacer un post o video de un destino requiere más tiempo y un mayor esfuerzo en la producción., con base en cuánto pueden cobrar por un solo post. El primer paso para obtener la lista fue seleccionar entre 20 y 50 cuentas exitosas por cada nicho, que destacaran por su tamaño o impacto. Luego se consultó el precio por cada publicación, directamente o mediante un agente; también se revisaron datos públicos.Estos son los influencers de viajes que más dinero ganan en Instagram., con 17 millones 350 mil 360 seguidores. Cobra 138 mil dólares (2 millones 601 mil 217 pesos) por post., con 5 millones 508 mil 210 seguidores – 43 mil 600 dólares (821 mil 742 pesos)., con 4 millones 173 mil 292 seguidores – 33 mil dólares (621 mil 961 pesos)., con 3 millones 446 mil 614 seguidores – 27 mil 300 dólares (514 mil 531 pesos)., con 1 millón 808 mil 790 seguidores – 23 mil 200 dólares (437 mil 257 pesos)., con 2 millones 758 mil 852 seguidores – 21 mil 800 dólares (410 mil 781 pesos)., con 2 millones 135 mil 326 seguidores – 16 mil 900 dólares (318 mil 449 pesos)., con 2 millones 49 mil 942 seguidores – 16 mil 200 dólares (305 mil 259 pesos)., con 1 millón 398 mil 123 seguidores – 11 mil 100 dólares (209 mil 159 pesos). 10. Louis Cole (Reino Unido), con 1 millón 331 mil 626 seguidores – 10 mil 600 dólares (199 mil 737 pesos).que los de otros nichos, pero pueden ganar igual o más dinero.Por ejemplo, mientras la mayor instagrammer de belleza, Huda Kattan, tiene 38 millones de seguidores y la líder en estilo de vida, Lele Pons, posee 35 millones, Caio Castro (de viajes) solo cuenta con 17 millones.Sin embargo, Pons gana 144 mil dólares por post y Kattan solo 91 mil 300, mientras Castro obtiene 138 mil. También hay cuentas que son muy grandes pero no cobran en dinero, sino en otros viajes.