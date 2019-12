Estos alimentos te ayudarán a roncar menos

Frutos secos

o, mejor dicho, sobre todo para aquellos que comparten cama con quienes roncan. Se calcula que en España ronca aproximadamente el 20% de la población, un total de 9 millones de personas, un fenómeno que se produce cuando “se da una obstrucción de la vía aérea superior que provoca una disminución del área de paso”, explica la médica especialista en neurofisiología clínica, directora del Instituto Neurocognitivo Incia y coordinadora de la Unidad de Trastornos del Sueño, Mari Ángeles Idiazábal.La doctora recuerda que “gran parte de los pacientes que roncan padecen apneas, muchas de ellas no diagnosticadas pero que se dan en el 10% de los hombres y el 5% de las mujeres, y que consisten en una obstrucción total de las vías respiratorias durante más de diez segundos”. Las apneas ni duelen ni suelen ser sintomáticas , pero pueden tener consecuencias graves para la salud si no se controlan. Dependiendo del grado de apnea el especialista puede prescribir desde un cambio de hábitos –dieta, ejercicio, etc.– hasta el uso de un equipoSi bien las apneas deben ser controladas a nivel médico, no ocurre lo mismo con los ronquidos, ya que al no considerarse una patología su importancia depende siempre del grado de tolerancia de los compañeros de cama (y a menudo incluso de vivienda).que pueden afectar incluso a la calidad del sueño propia y ajena, lo mejor es la colocación de un DAM (Dispositivo de Avance Mandibular) , “un aparato que se coloca en la boca durante la noche y que modifica la posición la mandíbula adelantándola, de manera que provoca que se abra la vía aérea y disminuyan los ronquidos”, explica Idiazábal. Otros alimentos y hábitos dietéticos que pueden mejorar la calidad del sueño y la intensidad de los ronquidos son los siguientes:“Diversos estudios han señalado que la dieta mediterránea mejora la calidad del sueño, puesto que es rica en ácidos grasos Omega 3 que contribuyen a disminuir la inflamación en las vías aéreas”, explica la experta.aceite de oliva o aguacate son otros alimentos con un alto contenido en este ácido graso cardiosaludable.Pese a que no existen estudios concluyentes al respecto, diversas investigaciones han apuntado que un déficit de vitamina D podría estar relacionado con un mayor riesgo de apnea.y señalan que generalmente las personas obesas, con más apneas, suelen presentar también un déficit de vitamina D, ya que llevan una vida sedentaria, realizan menos ejercicio físico y suelen exponerse menos al sol. En cualquier caso, nunca está de más asegurarse una vitamina que se metaboliza a través de los rayos solares, de la cual “aproximadamente un 90% de la población presenta una cantidad más baja de la recomendada”, explica la nutricionista Fátima Branco., ya que “es en la yema donde hallamos la grasa, que es el medio donde se va a disolver la vitamina D para que el organismo pueda sintetizarla”.Es un potente descongestivo que puede convertirse en un aliado para todos aquellos que roncan, especialmente si se acostumbran a tomarlo poco antes de ir a dormir. Si además se le añaden unas hojas de menta –que también ayuda a descongestionar– y miel –un potente expectorante que ayuda a despejar las vías respiratorias–en el estilo de vida para que hagan su efecto: “cenar ligero y pronto, irse a dormir con la digestión bien hecha, así como elevar ligeramente la almohada, tratar de dormir de lado y evitar tenderse boca arriba”.Es un vasodilatador natural que aumenta el flujo sanguíneo, además de ser diurética y cardiosaludable y tener propiedades antivirales y bactericidas.en las ensaladas o en sofritos y guisos de toda índole. Tiene, además, muy pocas calorías –unas 40 kcal por cada 100 g– de manera que es perfecta para todos aquellos que tienen sobrepeso. En estos casos, Idiazábal insta en primer lugar a perder esos kilos de más, pues se suele notar la mejoría de forma evidente.“En primer lugar, porque es un relajante muscular y contribuye a relajar la musculatura de la vía aérea superior, de manera que genera mayor tendencia al colapso al hacer que disminuya el diámetro, y en segundo término porque es un irritante y produce inflamación en las vías respiratorias”.supone un cóctel molotov para aquellos que roncan, quienes, curiosamente, según la experiencia de la doctora Idiazábal, “en la mayoría de casos no parecen muy preocupados por el tema, generalmente llegan a mi consulta a instancias de sus parejas”.