Estos billetes lucen antiguos pero aún los puedes usar

Billetes de la familia B todavía tienen valor y los puedes usar aunque tengan casi 30 años, revela Banco de México (Banxico).Son dignas de apreciarse las imágenes deque protagonizan dicha serie de billetes si de repente te lo dieran como cambio o para pagar dirías: ¡eso ya no vale, no te quieras burlar!En su página web elinformó que los billetes de la familia B, que se pusieron en circulación en 1993, se pueden seguir usando, a pesar de que sí están en proceso de retiro. Las instituciones bancarias están juntándolos para ya no volver a entregarlos para su circulación.Aparece la imagen del general Lázaro Cárdenas y al final está la imagen de la refinería “La Cangrejera”. Al reverso está un grabado de la Coyolxauhqui, además de una representación del Templo Mayor.Es el busto de Andrés Quintana Roo, así como una vista de la zona arqueológica de Tulum. Al reverso tiene imágenes del mural del Cuarto 3 del Templo de las Pinturas de Bonampak, Chiapas.Aparece un busto de Cuauhtémoc y al reverso, un grabado del mural “La Fusión de Dos Culturas” de Jorge González Camarena.Luce un busto del general Plutarco Elías Calles y al fondo la fachada del Banco de México. Al reverso tiene un paisaje de Sonora y un venado de cola blanca.Con información de Oink Oink.