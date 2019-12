Estos funcionarios pasarán Navidad en la cárcel

Con información de Político

La Navidad está cerca y todos queremos pasarla con nuestros familiares, sin embargo, muchos no podrán por diferentes situaciones. Por ejemplo, los políticos mexicanos que están en la cárcel y que por más que lo intentaron, con amparos y otras artimañas legales, no lograron quedar libres para esta fecha tan especial.En la lista hay antiguos secretarios de Estado, exgoberandores y exalcaldes; de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Aquí te dejamos una lista de los seis desafortunados:Fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Calderón y es el último político apresado. Su arresto se dio el pasado 9 de diciembre en Texas y el Departamento de Justicia en Estados Unidos lo ligó a supuestos sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.Aunque se sabe que estará en la cárcel en Navidad y Año Nuevo, no se sabe si será en una prisión local o estatal.Durante el sexenio de EPN, Robles fungió como secretaria de Desarrollo Social y es acusada de por desvío de recursos, en el caso popularmente conocido como la Estafa Maestra.Hace poco presentó una apelación para seguir con su proceso en libertad, sin embargo, se le fue negada, por lo que tendrá que pasar las fiestas navideñas en Santa Martha AcatitlaEl caso del exgobernador priista de Veracruz es uno de los más conocidos de México, sobre todo ahora que confesó que su arresto, que ocurrió en Guatemala, el 15 de abril de 2017, fue orquestado por el gobierno en turno.Duarte es acusado por asociación delictuosa y lavado de dinero cuando estuvo al frente del estado, que fue del 2010 al 2016. Actualmente se encuentra en Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.Fue gobernador de Quintana Roo, del 2011 al 2016, y es acusado por desvío de recursos y desempeño irregular de la función pública.Borge fue detenido el 5 de junio de 2017 en Panamá y pasará la Navidad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.Villanueva es acusado de narcotráfico y lavado de dinero, ya que le dio protección al Cártel de Juárez. Su mandato en el estado en Quintana Roo fue de 1993 a 1999 y fue arrestado el 24 de mayo de 2001.Al parecer es el único de los políticos que tiene una pequeña oportunidad de pasar las fiestas navideñas en casa, ya que en una carta los senadores le pidieron a Olga Sánchez Cordero la oportunidad de que el exgobernador este bajo prisión domiciliaria.ALFONSO MIRANDA GALLEGOSEl exalcalde de Amacuzac, Morelos, está en el penal de alta seguridad de Durango, desde donde dio el Grito de Independencia a través de una llamada telefónica. Es acusado por tener nexos con criminales.