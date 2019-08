Estos modelos de Apple y Samsung podrían causar cáncer, aseguran

El medio estadounidenserealizó un experimento en el que investigó el nivel de radiación que emiten los populares teléfonos inteligentes de. Resultó que algunos aparatos superan los estándares de seguridad.El periódico llevó a cabo dos series de pruebas. La primera fue realizada con el smartphone situado a una distancia que iba entre 5 mm y 15 mm del cuerpo. Es un estándar adoptado por los fabricantes de aparatos. La segunda prueba medía lacuando el smartphone estaba a solo 2 mm del cuerpo. Esta opción se denominó prueba de bolsillo, ya que los usuarios suelen llevar los teléfonos allí, muy cerca del cuerpo.El medio informó que a una distancia de 2 mm los teléfonos inteligentes demuestran una clara desviación de los estándares de laPor otra parte, las empresas que prueban nuevos aparatos para comprobar el cumplimiento de las normas pueden realizar mediciones a una distancia de hasta 25 mm del cuerpo. Este es un estándar que fue adoptado en los años 90 y no ha sido cambiado desde entonces.El experimento reveló que el peor modelo ha sido el: su nivel de radiación es el doble del especificado en la documentación de Apple. El más seguro de los iPhone ha sido elque cumple con las normas de FCC en ambas pruebas.En tanto, los tres modelos de Samsung probados (Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy J3) se ajustan a las normas de radiación emitida solo en la primera prueba. A 2 mm del cuerpo, los aparatos mostraron cantidades elevadas de radiación.El Chicago Tribune destacó que solo había probado 11 modelos de teléfonos inteligentes, lo que significa que tambiénEl experimento generó interés en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, que se dedica a la certificación de teléfonos inteligentes en el país. La institución se comprometió a realizarpara evaluar el posible peligro para los usuarios."Nos tomamos muy en serio cualquier reclamo de incumplimiento de las normas de emisión de radiación, por lo que llevaremos a cabo nuestras propias pruebas de los teléfonos para comprobar si cumplen con las normas de la FCC", dijo Neil Grace.El sitio web oficial asegura que si el aparato fue permitido para la venta, significa que el nivel de su radiación no excede los estándares permitidos.Aunque no hay pruebas de que la radiación de los teléfonos inteligentes aumente el riesgo de cáncer u otras enfermedades, el potencial de abuso por parte de los principales fabricantes es motivo de preocupación para los usuarios, ya que los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte integral de la sociedad actual. Además, los aparatos son utilizados por muchos niños y jóvenes.Apple publicó un comunicado oficial en el que ha calificado de "inexactos" los resultados del experimento realizado."Todos los modelos de iPhone, incluido el iPhone 7, están totalmente certificados por la FCC y por cualquier otro país en el que se venda el iPhone. Después de un cuidadoso análisis y posterior verificación de todos los modelos de iPhone probados por Chicago Tribune, confirmamos que cumplimos con todas las regulaciones y restricciones aplicables", dijo el representante de la compañía.Samsung también anunció que todos los dispositivos de la compañía vendidos en EU cumplen con los requisitos de la FCC."Nuestros dispositivos se prueban de acuerdo con los mismos protocolos de prueba utilizados en toda la industria", dijo la oficina de prensa de Samsung al Chicago Tribune.