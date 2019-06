Estos son los autos usados más confiables por menos de 100 mil pesos

¿Cuánto es lo menos que se puede gastar en un auto, pero de forma que este siga siendo una compra recomendable? Es una gran pregunta y creemos que puede solucionarse mirando dos factores clave, y solo si se cumplen estas dos exigencias que mencionaremos a continuación, se puede recomendar la compra.Estos dos factores son la seguridad y la confiabilidad. Seguramente encuentres muchos autos por menos de 100 mil pesos, pero si van a estar descomponiéndose todo el tiempo, probablemente no tenga sentido, y termines gastando más en reparaciones que si en un principio pones algo más de dinero por un mejor coche.La confiabilidad dependerá en gran medida del estado en el que se encuentre el auto en cuestión y de la antigüedad del mismo. Es muy probable que encuentres muchos autos de menos de 100 mil pesos, pero también es posible que el vendedor lo haya anunciado por ese precio porque simplemente haya mucho que arreglarle.También depende de la antigüedad. Hoy, el ciclo de vida útil de un coche es mucho más largo que antes, pero sigue siendo finito y después de cierto tiempo, simplemente ya no es funcional a menos que haya tenido un buen trato, lo que nos lleva de regreso al estado en el que se encuentre.No vamos a recomendar un auto que no cumpla con los estándares de seguridad mínimos sin importar lo barato que pueda ser. Esto es, una estructura estable que no se deforme en un impacto y al menos, dos bolsas de aire y frenos antibloqueo.Desafortunadamente, en México apenas se empiezan a generalizar estos atributos en autos de entrada, lo que quiere decir que muchos de los modelos anteriores que puedas encontrar por menos de 100 mil pesos posiblemente no los tengan. Pero sí hay alternativas.Buscando autos de menos de 100 mil pesos en soloautos.mx encontramos algunos que simplemente no recomendamos, como este Aveo 2014 por 95 mil pesos.No obstante, y a reserva de verlos en vivo para evaluarlos (algo que un comprador hace normalmente), tenemos alternativas como este Ford Focus 2009 por 90 mil pesos. Tiene 10 años de uso, pero sabemos de la calidad general que tienen porque eran europeos, y conocemos ejemplares de personas cercanas a nosotros con más de 200 mil km que no tienen problemas serios.Otro de los coches que puedes encontrar y que sí puede ser recomendable es el Honda Fit. Son costosos y no perdieron tanto valor como esperaríamos, pero se venden por menos de 100 mil pesos, tienen un extraordinario historial de durabilidad y cuentan con el equipo de seguridad mínimo necesario. Tal es el caso de este Fit modelo 2008 por 84 mil 900 pesos.Para responder a la pregunta inicial, sí es posible encontrar un auto usado accesible por menos de 100 mil pesos. Ejemplares como los ya citados o los tradicionales Toyota Corolla, Nissan Sentra o similares de la década pasada pueden ser alternativas reales de compra, pero buscando autos en este rango de precios tendrás que ser especialmente cuidadoso.Desde ese punto en precio y más abajo, deberás de tener muy claro que el riesgo de comprar un auto que no sea lo que esperas incrementa proporcionalmente.