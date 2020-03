Estos son los casos en que Infonavit te puede devolver dinero

Escuchar Nota

Claro, que se puede hacer en algunos casos de derechohabientes, especialmente si eres pensionado, si cumples ciertos requisitos es posible sacar dinero de tu subcuenta de vivienda y del fondo de ahorro Infonavit.Todos los derechohabientes del Infonavit que no utilizaron sus recursos del, sin importar si son trabajadores activos o pensionados, dice Dinero en Imagen.También se puede solicitar la devolución de la subcuenta de Vivienda de 1992 y 1997. Es decir, las aportaciones patronales que se destinaron a este fondo entre dichos años o a partir de 1997. Esto si no has usado tu crédito hipotecario porque este fondo se habrá usado para amortizar tu hipoteca.Fondo de ahorro 1972-1992:Tener más de 50 años de edad.Tener mínimo un año sin trabajar.Contar con una resolución de pensión emitida por IMSS o por un plan privado.Subcuenta de vivienda 1992.Tener 65 años o más de edad.Tener registro de Afore y solicitar los ahorros.Firma Electrónica Avanzada vigente y CLABE Interbancaria (sólo para pensionados después del 13 de enero del 2012 que quieran solicitar la devolución en Mi cuenta Infonavit).Subcuenta de vivienda 1997.Tener el dictamen de pensión del IMSS, la cual debe tener fecha posterior al 1ro de julio de 1997.No tener ningún crédito hipotecario vigente con el Infonavit.Concluir cualquier proceso de aclaración de homonimia.Para la devolución del Fondo de Ahorro 1972-1992 es necesario que estés registrado en "Mi cuenta Infonavit", es importante que verifiques que tus datos sean correctos.Una vez que inicies sesión, deberás buscar el apartado "Retiro de mi ahorro" y seleccionar "Fondo de Ahorro 72-92".Después selecciona el motivo de tu devolución, luego podrás ver el saldo total que tienes conformado por las aportaciones de tu patrón y una cantidad igual dada por Infonavit.