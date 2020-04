Estos son los estados de México que ya han decretado el aislamiento obligatorio

Escuchar Nota

Debido a la preocupación que existe enpor al brote de coronavirus, gobernadores de diferentes estados del país han decidido reforzar medidas para evitar que el virus se siga propagando.Por ello, ya son un total de tres entidades federales las que han implementado el aislamiento obligatorio entre sus habitantes, debido a la cercana llegada de la fase 3 de transmisión del COVID-19.El primer estado en decretar cuarentena obligatoria es Sonora, al lanzar el programa “Quédate En Casa Obligatorio, Fase 2”, el cual inició el pasado 13 de abril y tendrá una duración hasta el 30 del mismo mes.Son seis causas justificadas para circular en la vía pública: adquisición de alimentos y productos farmacéuticos, asistencia a hospitales o centros de salud, desplazamiento al lugar de trabajo, retorno a su residencia, cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad y salidas a bancos.La persona que no acate las indicaciones será acreedor a una multa que irá desde los 800 hasta los 8 mil pesos, arrestos de hasta 36 horas y se empleará la fuerza pública para el traslado de personas a su casa.El domingo 19 de abril, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comunicó que las medidas de aislamiento serán obligatorias en la entidad a partir de este lunes y quien no cumpla será acreedor a una sanción y la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir.Además, se indicó que el uso de cubrebocas también será obligatorio para todos aquellos que tengan que salir para lo “estrictamente necesario” a la calle.Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dio a conocer que firmó un decreto mediante el cual a partir de este lunes 20 de abril será obligatorio el aislamiento social en la entidad.Los habitantes solo podrán circular en la vía pública para adquirir alimentos o productos farmacéuticos o recursos de primera necesidad; ir a hospitales o establecimientos sanitarios, trasladarse para asistir o cuidar a adultos mayores, menores de edad o personas discapacitadas; desplazarse de su lugar de trabajo; acudir a bancos o instituciones de seguros; o bien para salir por causas de fuerza mayor.Aquella persona que no cumpla con las indicaciones se le aplicará una sanción que podría ser una multa, trabajo comunitario o aislamiento obligatorio en uno de los 10 centros habilitados para este fin.Hasta el momento, Yucatán no ha decretado toque de queda en la entidad para la población en general; sin embargo, sí lo ha hecho para las personas que hayan dado positivo en COVID-19, quienes de no resguardarse en sus domicilios podrían recibir un castigo de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 86 mil 800 pesos.En tanto que en el Estado de Nuevo León, se indicó que se observará el comportamiento de los regios para definir si es necesario implementar cuarentena obligatoria en la región., si por alguna razón no demuestran que se tiene una urgencia o realizan una actividad prioritaria.Finalmente, el Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz implementó el sistema de multas máximas para sancionar a cualquier persona foránea que ingrese al municipio y a quien hospede turistas. Cabe mencionar que dicha entidad también lanzó retenes para prohibir el acceso a personas de otros estados.Con información de Radio Fórmula