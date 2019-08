Estos son los ganadores de Los Metro 2019

Ciudad de México.- Los Metro 2019 se llevaron a cabo este 21 de agosto en el Teatro Telcel con el objetivo de realzar la cultura teatral de la Ciudad de México y ésta es la lista de ganadores.



Este año, 25 creadores teatrales mexicanos fueron los encargados de calificar las obras inscritas, de las cuales únicamente 71 aparecían entre los nominados.



Tras un proceso de selección, ésta es la lista de galardonados en los Premios Metropolitanos de Teatro:



*Mejor actuación masculina de reparto en una obra:

Fernando Córdova, por Guerra



*Mejor actuación femenina de reparto en una obra:

Sara Pinet, El amor de las Luciérnagas



*Mejor diseño de iluminación para una obra:

Matías Gorlero, El amor de las Luciérnagas



*Mejor diseño de vestuario para una obra:

Jerildy Bosh por Konrad, El Niño que Salió de una Lata de Conservas



*Mejor diseño de vestuario para un musical:

Estela Fagoaga, Hello Dolly!



*Mejor diseño sonoro para una obra:

Cristóbal Maryán por El ensayo



*Mejor actuación masculina de reparto en un musical:

Jerry Velázquez, Casi Normales



*Mejor actuación femenina de reparto en un musical:

María Penella, Casi Normales



*Mejor coreografía y/o movimiento para una obra:

Jimena Saltiel y Pablo Rodríguez por El Hilador



*Mejor coreografía y/o movimiento para un musical:

Jason A. Sparks por Hello, Dolly!



*Mejor adaptación de una obra de teatro musical:

David Gaitán, por Edipo: Nadie es Ateo



*Mejor actuación masculina principal en un musical:

Érik Rubín, por Jesucristo Súper Estrella



*Mejor actuación femenina principal en un musical:

Susana Zabaleta



*Mejor escenografía para un musical:

Adrián Martínez Frausto y Emilio Zurita por Hello Dolly!



*Mejor escenografía para una obra:

Nigel Hook por La Obra que Sale Mal



*Mejor obra para el público joven:

Príncipe y príncipe, de La Caja de Teatro



*Mejor diseño de video:

Maxi Vecco, Jesucristo Súper Estrella



*Mejor actuación masculina principal en una obra:

Raúl Briones por Edipo: Nadie es Ateo



*Mejor actuación femenina principal en una obra:

Luis Huertas, El Diccionario



*Mejor diseño sonoro para un musical:

Gastón Briski por Jesucristo Súper Estrella



*Mejor composición original para musical mexicano:

José Ignacio, Benjamin Pérez, Amparin Serrano, Andrea Rocha, Claudio González, Michelle Batres y Miguel Pérez por Distroyer, El Miusikul



*Mejor diseño de iluminación para un musical:

Jason Kantrowintz por Jesucristo Súper Estrella



*Dramaturgia mexicana:

Sabina Berman por Testosterona



*Mejor dirección de obra:

David Gaitán, Edipo: Nadie es Ateo



*Mejor dirección de una obra musical:

Diego del Río por Casi Normales



*Premios escénica Ciudad de México:

Festival Dramafest 500 mil pesos



*Mejor composición musical original para una obra:

Jacobo Lieberman, por La Ceguera no es un Trampolín.



*Premio del público Telcel:

La Obra que Sale Mal, de Próspero Teatro de Lemon Films



*Premio a la mejor obra de teatro:

El Diccionario, Compañía Nacional de Teatro



*Premio a la mejor obra de teatro musical:

Jesucristo Súper Estrella para el productor Alejandro Gou