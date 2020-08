Estos son los medicamentos que no se deben usar contra Covid-19

Escuchar Nota

“Se busca en todos los procesos que haya rapidez que haya planeación anticipada con procedimientos ajustados a la urgencia, pero eso no quiere decir que porque es un urgencia nos vamos a saltar toda la parte metodológica cuidadosa o vamos a obviar algunas cuestiones éticas porque estamos en una emergencia; al contrario”, explicó.

, director general de la(CINS), presentó este domingo unaen los tratamientos que se lleven a cabo.Por lo anterior,detalló los protocolos que se han llevado a cabo por parte de laen las unidades coordinadas por la Comisión Coordinadora entre los que están: laLos estudios que se tienen con Remdesivir, que es un antiviral, demostraron que acortó el tiempo de recuperación (15 vs 11 días) en adultos hospitalizados con Covid-19, pero no redujo la mortalidad.Los resultados que acaban de salir hace menos de cuatro días de un estudio fase tres muestran que este fármaco no mostró beneficios clínicos en personas con neumonía grave por Covid-19.Remdesivir/Baricitinib que se usa para ayudar a mediar, a parte de la respuesta del virus, la respuesta inmunológica de la persona infectada, se está llevando en este momento un estudio clínico controlado en el que se han reclutado a 68 pacientes, pero los resultados se sabrán hasta que se termine el estudio y podamos hacer los análisis para comparar a los pacientes.En el estudio con el plasma convaleciente se toma muestras de pacientes que estuvieron infectados con SARS-CoV-2, que tuvieron la enfermedad de Covid-19 y se extrae de ese plasma los anticuerpos, se buscan los anticuerpos y se hacen pruebas para ver si los anticuerpos, obtenidos de ese plasma de esos pacientes, tienen la capacidad en estudios de laboratorio de neutralizar al virus de inhibir la actividad viral.Por lo que se realiza un ensayo clínico controlado aleatorizado y multicéntrico en casos de enfermedad grave por Covid-19. Se evalúa la capacidad para realizar determinación de anticuerpos de tipo neutralizante en el plasma de donadores.Con Favipiravir se realiza otro estudio, este es un ensayo clínico multicéntrico para determinar si detiene la progresión de la enfermedad y evita la ventilación mecánica (intubación).En otro estudio se está probando el Favipiravir jutno con otro fármaco que es el Maraviroc, un fármaco que tiene la capacidad de modular la respuesta inmunológica de tal forma que al mismo tiempo que se está dando un antivirual, para tratar de disminuir la capacidad de causar daño del virus, por otra parte se está dando un inmuno-modulador para tratar de reducir la respuesta inflamatoria que tienen las personas infectadas."En cuanto a la Hidroxicloroquina no hay evidencia de sus beneficios clínicos que justifiquen su uso, por lo que no se debe utilizar en el tratamiento para pacientes con Covid-19.Visto lo anterior, estos son las+ Terapia con células madre+ Dióxido de cloro+ Ivermectina+ Nitazoxamida+ Azitromizina+ Ozeltamivir+ Hidroxicloroquina+ TocilizumabAsí como ningúny cuyos resultados hayan sido puestos públicamente y por medio de revisión de pares a la comunidad científica para evaluar los resultados de esos estudios.