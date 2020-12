Estos son los mejores comerciales del 2020

Escuchar Nota

El 2020 fue un año difícil, pero no por eso la industria creativa dejó de producir pequeñas joyas del mundo del marketing y la publicidad que gracias a internet, podremos disfrutar cuando queramos, sin importar el lugar donde nos encontremos.Cada comercial es parte de una campaña redonda bien ejecutada, planeada y fundamentada, que nos deja ver hasta dónde llega el ingenio cuando de vender se trata.La mayoría de los ejemplos que ponemos a continuación son del Super Bowl de 2020, debido a que muchas marcas se esmeran por destacar entre un mar de otros comerciales en uno de los horarios más cotizados de la televisión mundial.Comenzamos con un ad de Doritos:En este de Mountain Dew, vemos al genial actor Bryan Cranston reinterpretar a Jack Torrance, en El Resplandor.Libresse lanzó Womb Stories, un conmovedor y fuerte retrato de la maternidad.Hyundai une a John Krasinski y Chris Evans, en un hilarante comercial de Hyundai y su nueva función de aparcamiento inteligente.La cadena de restaurantes de comida rápida Wendy’s se metió al mundo de los videojuegos para crear islas en Animal Crossing: New Horizons, diseñar niveles en Super Mario Maker 2, combatir en Super Smash Bros. Ultimate e incluso en Fortnite.Este esfuerzo para atraer a los gamers se volvió tan popular, que no dudamos que la marca lo siga alimentando en los próximos años.En Islandia, el lanzamiento de la nueva identidad de su equipo nacional de futbol soccer, es tomado muy en serio.El fenómeno “Dreams” de internet habrá comenzado como algo orgánico y sin planeación, pero la bajada que le dioal reconocer el trabajo de Nathan Apodaca en Tik Tok, revela el valor que tienen los creativos de esta empresa para sumarse a lo inesperado.En caso de que el mundo llegue a su fin, al menos habrá algunasesperando a los exploradores del futuro.Apple supo retratar perfectamente el estrés de trabajar en casa en medio de una pandemia mundial y por eso creemos que su campaña es una de las más memorables de 2020.Este cortometraje comercial de Hennessy y sus creativos, es una obra de arte.El Día de la Marmota vuelve a atrapar a Bill Murray en un loop de días que se repiten, pero con la variante de que hay una camioneta Jeep esperándolo.¿Recuerdas lamohosa de Burger King? Pareciera que hubieran pasado siglos desde que vimos esta atrevida campaña publicitaria que demuestra lo natural de los ingredientes que se usan para armar las famosasde esta marca.Tanto nosotros como, sitio en el cual nos basamos para armar esta lista de “lo mejor de la publicidad en 2020”, creemos que este comercial de Nike es, sin duda, el mejor del año, tanto por su potente mensaje como por el empeño con el que fue hecho para encontrar y unir algunos de los momentos más conmovedores e inspiradores del mundo del deporte a lo largo de la historia.