Estos son los municipios sin casos de Covid-19

El Consejo de Salubridad General aprobó medidas este martes para elEntre los cuatro puntos acordados están la elaboración de unque se actualizará cada estado y la liberación de las restricciones para actividades escolares y laborales en municipios sin contagio que tengan vecindad con municipios también libres de contagio.De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud,y que son candidatos a comenzar a levantar las medidas el próximo lunes.Los datos de la dependencia arrojan que cinco estados han presentado al menos un caso en todos sus municipios, que son Baja California, la Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.De los 11 municipios que hay en Aguascalientes, sólo Cosío no ha tenido casos de coronavirus.Baja California Sur: En Baja California Sur sólo el municipio de Loreto no ha tenido casos de coronavirus, de los cinco que hay en la entidad.En Coahuila hay 13 municipios que no han presentado ningún caso de covid-19, de los 38 que hay en la entidad.Las localidades sin contagios son: Abasolo, Arteaga, Candela, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Lamadrid, Nava, Parras, Progreso, Sierra Mojada, Villa Union y Zaragoza.Colima está conformado por 10 municipios, de los cuales sólo en Comala e Ixtlahuacán no se han reportado casos de coronavirus.Más de la mitad de los 118 municipios de Chiapas no han presentado casos de coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hay 65 localides sin contagios y son.Tenejapa, La Trinitaria, Jiquipilas, San Juan Cancuc, Pueblo Nuevo Solistahuacan, Angel Albino Corzo, La Grandeza, Huixtan, Huitiupan, Ixhuatan, Ixtacomitan, Ixtapa, Jitotol, Larrainzar, La Libertad, Mapastepec, El Porvenir, Villa Comaltitlan, Zinacantan, Aldama, Acacoyagua, Acapetahua, Amatan, Atenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Bochil, El Bosque, Cintalapa, Coapilla, La Concordia, Chalchihuitan, Chanal y Chapultenango.Así como Francisco Leon, Frontera Hidalgo, Mazapa de Madero, Mazatan, Metapa, Mitontic, Ocotepec, Osumacinta, Oxchuc, Pantelho, Pantepec, Rayon, Las Rosas, Sabanilla, Siltepec, Sitala, Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapalapa, Tuxtla Chico, Tuzantan, Tzimol, Union Juarez, Maravilla Tenejapa, Marques de Comillas, Montecristo de Guerrero, San Andres Duraznal y Santiago el PinarEn Chihuahua, 40 de los 67 municipios no han presentado un sólo caso de coronavirus desde que inició la pandemia y son:Riva Palacio, Rosario, Guazapares, Chinipas, Dr. Belisario Dominguez, Santa Isabel, Gomez Farias, Gran Morelos, Huejotitan, Ignacio Zaragoza, Janos, Lopez, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachi, Matamoros, Morelos y Moris.Así como Nonoava, Ocampo, Allende, Aquiles Serdan, Balleza, Batopilas, Carichi, Casas Grandes, Coronado, Coyame del Sotol, La Cruz, Cusihuiriachi, Praxedis G. Guerrero, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Satevo, El Tule, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza.De los 39 municipios que tiene Durango, 20 no han presentado ni un sólo caso confirmado de covid-19 desde que inició la pandemia en el país y son:Topia, Coneto de Comonfort, Cuencame, Guanacevi, Inde, Mezquital, Ocampo, Panuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, Suchil, Tepehuanes, Canatlan, Canelas, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Nuevo Ideal.Guanajuato está conformado por 45 municipios, de los cuáles sólo en 11 no se han presentado pacientes con covid-19, que son: Tarimoro, Tierra Blanca, Pueblo Nuevo, Cueramaro, Huanimaro, Ocampo, Purisima del Rincon, Santa Catarina, Victoria, Xichu y Manuel DobladoMás de la mitad de los municipios de Guerrero no han reportado ni un sólo caso de covid-19, pues suman 43 de los 81 que hay en la entidad:Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Azoyu, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla, Coahuayutla de Jose Maria Izazaga, Copalillo, Copanatoyac, Cuajinicuilapa, San Miguel Totolapan, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tetipac, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalchapa, Xochistlahuaca, Zapotitlan Tablas y Zirandaro.Así como Acatepec, Marquelia, Cochoapa el Grande, Jose Joaquin de Herrera, , San Luis Acatlan, Cualac, Cuautepec, Florencio Villarreal, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Huitzuco de los Figueroa, Igualapa, Ixcateopan de Cuauhtemoc, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatonoc, Mochitlan, Ometepec, Pedro Ascencio, lquisiras, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapehuala, Juchitan e Iliatenco.Sólo 26 de los 84 municipios que tiene Hidalgo no han presentado ningún caso de covid-19 y son los siguientes:Pacula, Tlahuiltepa, Eloxochitlan, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Jaltocan, Juarez Hidalgo, Lolotla, Metepec, La Mision, Molango de , Escamilla, Nicolas Flores, Nopala de Villagran, Omitlan de Juarez, Tasquillo, Tepehuacan de Guerrero, Ajacuba, Almoloya, Atlapexco, Chapantongo, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochicoatlan, Yahualica y Zacualtipan de Angeles.Jalisco está conformado por 125 municipios, de los cuales 85 no han presentado ni un caso de covid-19:Atengo, Zapotiltic, Zapotitlan de Vadillo, Zacoalco de Torres, Jocotepec, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atemajac de Brizuela, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Ayotlan, Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlan, Concepcion de Buenos Aires, Cuautitlan de Garcia Barragan, Cuquio, Chapala, Chimaltitan, Chiquilistlan, Ejutla, Encarnacion de Diaz, Etzatlan, Guachinango, Hostotipaquillo, Huejuquilla el Alto y La Huerta.Así como Ixtlahuacan de los Membrillos, Ixtlahuacan del Rio, Jalostotitlan, Jilotlan de los Dolores, Juchitlan, El Limon, Magdalena, Santa Maria del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Mexticacan, Mezquitic, Mixtlan, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Villa Purificacion, Quitupan, San Cristobal de la Barranca, San Diego de Alejandria, San Marcos, San Martin de Bolaños, San Miguel el Alto, Gomez Farias, San Sebastian del Oeste, Santa Maria de los Angeles.Otros municipios de Jalisco sin covid-19 son Sayula, Tala, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlan, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlan, Teocaltiche, Teocuitatlan de Corona, Teuchitlan, Toliman, Tonaya, Totatiche, Tototlan, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Union de San Antonio, Union de Tula ,Valle de Guadalupe, Valle de Juarez, San Gabriel, Villa Corona, Villa Guerrero, Villa Hidalgo, Cañadas de Obregon, Acatlan de Juarez, Amacueca, Amatitan y San Ignacio Cerro Gordo.Sólo 15 de los 125 municipios que tiene el Estado de México no han tenido un sólo paciente con coronavirus, y son los siguientes:Almoloya de Alquisiras, Joquicingo, Malinalco, Chapa de Mota, Otzoloapan, Polotitlan, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Zacualpan, Santo Tomas, Temascaltepec, Texcaltitlan, Tlatlaya, Tonatico y Luvianos.La Secretaría de Salud reporta que 53 de los 113 municipios que tiene Michoacán no han presentado casos de covid-19, y son los siguientes:Lagunillas, Coalcoman de Vazquez Pallares, Coeneo, Contepec, Jimenez, Penjamillo, Tiquicheo de Nicolas Romero, Charapan, Charo, Marcos Castellanos, Tepalcatepec, Pajacuaran, Paracuaro, Periban, Purepero, Querendaro, Quiroga, Cojumatlan de Regules, Los Reyes, Senguio, Tangancicuaro, Taretan, Tingambato, Tinguindin y Tlazazalca.Además, no hay casos de covid-19 en Tocumbo, Tumbiscatio, Turicato, Tzitzio, Villamar, Vista Hermosa, Zacapu, Ziracuaretiro, Indaparapeo, Epitacio Huerta, Angangueo, Briseñas, Caracuaro, Acuitzio, Aguililla, Angamacutiro, Gabriel Zamora, Huaniqueo, Aporo, Aquila, Cheran ,Chinicuila, Chucandiro, Churumuco, Ecuandureo, Morelos, Nahuatzen y Nuevo ParangaricutiroSólo el municipio de Zacualpan de los 33 que tiene Morelos no tiene un sólo caso de covid-19.Seis de los 20 municipios que tiene Nayarit no han tenido un sólo contagio de covid-19 desde que inició la pandemia en el país hace dos meses:Amatlan de Cañas, Huajicori, Del Nayar, San Pedro Lagunillas, Santa Maria del Oro y Ahuacatlan.De los 51 municipios que tiene Nuevo León, 26 no han tenido un sólo caso de covid-19 y son:Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, Doctor Arroyo, Doctor Coss, Lampazos de Naranjo, Marin, Mina, Vallecillo, Villaldama, General Zaragoza, Los Herreras, Abasolo, Aramberri, Bustamante, Hualahuises, Doctor Gonzalez, Galeana, General Treviñoo, Iturbide, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Paras, Los Ramones, Rayones y Hidalgo.La Secretaría de Salud federal reporta que de los 570 municios de Oaxaca, 486 no han tenido casos de covid-19 y 84 sí han detectado la presencia del virus.De los 217 municipios que tiene Puebla, 115 no tienen casos de covid-19. Estos son los municipios que mohan presentado casos de covid-19:Atexcal, Atzitzintla, Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Caltepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Coxcatlan, Coyomeapan, Ixcamilpa de Guerrero, Juan N. Mendez, Lafragua, Mazapiltepec de Juarez, Molcaxac, San Jeronimo Tecuanipan, San Jose Chiapa, San Juan Atenco, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Tepatlan, San Sebastian Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Ines Ahuatempan, Santiago Miahuatlan, Huehuetlan el Grande, Xochiapulco, Acateno, Ahuacatlan, Ahuatlan, Ahuehuetitla, Albino , ertuche, Aljojuca, Amixtlan, Aquixtla, Eloxochitlan, Epatlan, General Felipe Angeles, Guadalupe, Hermenegildo Galeana y Huatlatlauca.Así como Hueyapan,, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdan, Atoyatempan, Atzala, Camocuautla, Caxhuacan, Coatepec, Cuautempan, Cuautinchan, Cuayuca de Andrade, Chiconcuautla, Chichiquila, Chigmecatitlan, Chila, Honey, Atlequizayan, Ixtepec, Jopala, Juan Galindo, La Magdalena Tlatlauquitepec, Mixtla, Cañada Morelos, Nauzontla, Nealtican, Nicolas Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Pahuatlan, Pantepec, Petlalcingo, San Juan Atzompa, San Gabriel Chilac, Xochiltepec y Xochitlan Todos Santos.Además de Yaonahuac, Zacapala, Zapotitlan, Zapotitlan de Mendez, Zihuateutla, San Martin Totoltepec, San Nicolas Buenos Aires, Soltepec, Tehuitzingo, Tenampulco, Teopantlan, Teotlalco, Tepanco de Lopez, Tepango de Rodriguez, Tepemaxalco Tepetzintla, Tepexco, Tepeyahualco de Cuauhtemoc, Teteles de Avila Castillo, Tianguismanalco, Tilapa, Tlacuilotepec, Tlaltenango, Tlanepantla, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tochimilco, Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Vicente Guerrero, Xayacatlan de Bravo,, Xicotlan, Zongozotla y ZoquiapanSólo seis de los 18 municipios que tiene Querétaro no han presentado ningún contagio de covid-19, los cuales son:Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Huimilpan, Landa de Matamoros, Peñamiller y San Joaquin.La Secretaría de Salud reporta que 30 de los 58 municipios que tiene San Luis Potosí no han presentado un sólo caso de covid-19, los cuales son:Cerritos, Charcas, Ebano, Guadalcazar, Lagunillas, Villa de Guadalupe, Villa Juarez, San Vicente Tancuayalab, Tanlajas, Rayon, Salinas, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martin Chalchicuautla, San Nicolas Tolentino, Santa Catarina, Santo Domingo, Tampacan, Tampamolon y Corona.Así como Alaquines, Armadillo de los Infante, Tanquian de Escobedo, Cardenas, Catorce, Villa de la Paz, Cedral, Moctezuma, Vanegas, Venado y Zaragoza.Sólo el municipio de Concordia, de los 18 que tiene Sinaloa, no ha presentado ningún caso de covid-19 desde que empezó la pandemia en febrero.En Sonora, 53 de los 72 municipios que conforman la entidad no han presentado casos de covid-19, que son los siguientes:Divisaderos, Empalme, Arizpe, Bacadehuachi, Cucurpe, Nacori Chico, Rosario, Sahuaripa, Suaqui Grande, Trincheras, Santa Ana, Yecora, Benito Juarez, San Ignacio Rio Muerto, Banamichi, Bacoachi, Bacum, Baviacora, Bavispe, Benjamin Hill, Cumpas, Moctezuma, Naco, Nacozari de Garcia, Huachinera, Quiriego, Aconchi, Alamos, Arivechi, Atil, Bacerac, Bacanora y Fronteras.Así como La Colorada, Granados, Huasabas, Huepac, Imuris, Mazatan, Onavas, Oquitoa, Pitiquito, Rayon, San Felipe de Jesus, San Javier, Soyopa, San Miguel de Horcasitas, Tepache, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Tubutama, Ures y Villa HidalgoDe los 43 municipios que tiene Tamaulipas, en 24 no se han presentado ni un sólo caso de covid-19 en lo que va de la pandemia en México:Burgos, Casas, Cruillas, Guerrero, Gustavo Diaz Ordaz, Hidalgo, Nuevo Morelos, San Nicolas, Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Jaumave, Jimenez, Llera, Mainero, Mendez, Mier, Miguel Aleman, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Fernando y VillagranEl coronavirus se ha extendido por casi todo el territorio de Tlaxcala, pues de los 60 municipios que tiene el estado, sólo en seis no se han presentado casos de covid-19.Sanctorum de Lazaro Cardenas, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Lazaro Cardenas, Muñoz de Domingo Arenas, Españita, Benito Juarez, Santa Apolonia yTeacalco.La mitad de los municipios de Veracruz no han presentado casos de covid-19, pues de los 212 que tiene la entidad, en 112 no se han detectado contagios.Apazapan, Jilotepec, Juan Rodriguez Clara, Juchique de Ferrer, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejia, Tlachichilco, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Acajete, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Tlaltetela, Banderilla,,Colipa, Comapa, Cosautlan de Carvajal, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chiconamel, Espinal, Filomeno Mata, Hidalgotitlan, Mecatlan, Mecayapan, Omealca, Ozuluama de Mascareñas, Las Vigas de Ramirez, Los Reyes, Tomatlan, Tonayan, Xoxocotla, Zentla, Zongolica, Zontecomatlan de Lopez y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo, El Higo, Tatahuicapan de Juarez, Santiago Sochiapan, Xico, Tlacojalpan.Así como Ixhuacan de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jalcomulco, Jesus Carranza, Tepetlan, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacan, Texistepec, Coetzala, Chicontepec, Chocaman, Chontla, Acatlan, Acultzingo, Camaron de Tejeda, Alpatlahuac, Alto Lucero de ,Gutierrez Barrios, Altotonga, Aquila, Benito Juarez, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Citlaltepetl, Coahuitlan, Tepatlaxco, Chumatlan, Huiloapan de Cuauhtemoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlan, Ixcatepec, Landero y Coss, Las Minas, Mixtla de Altamirano, Moloacan, Naolinco, Naranjal, Nautla, Otatitlan, Paso de Ovejas, Platon Sanchez, Playa Vicente, Rafael Lucio, San Andres Tenejapan, San Juan Evangelista, Soconusco, Sochiapa, Soteapan, Tamalin, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tatatila, Castillo de Teayo, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlan, Teocelo, Tlilapan, Tuxtilla, Villa Aldama, Yecuatla, Zacualpan y ZaragozaDe los 106 municipios que tiene Yucatán, en 39 no se ha detectado ni un sólo caso de covid-19, los cuales son:Celestun, Chankom, San Felipe, Dzilam de Bravo, Dzilam Gonzalez, Mani, Rio Lagartos, Santa Elena, Sotuta, Sudzal, Temax, Tzucacab, Uayma, Chicxulub Pueblo, Bokoba, Mayapan, Cansahcab, Cantamayec, Cuncunul, Cuzama, Chacsinkin, Chapab, Dzan, Dzemul, Dzoncauich, Hoctun, Ixil, Suma, Tahdziu, Ucu, Quintana Roo, Sucila,Tekal de Venegas.Así como Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tixmehuac, Tunkas y YobainZacatecas tiene 58 municipios, de los cuales en 38 no se han detectado casos de covid-19.Panuco, Sain Alto, Apozol, Apulco, Susticacan, Tabasco, Teul de Gonzalez Ortega, Tlaltenango de Sanchez Roman, Valparaiso, Vetagrande, Villa de Cos, Huanusco, Jalpa, Jimenez del Teul, Juan Aldama, Juchipila, Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo y Moyahua de Estrada.Así como Noria de Angeles, Atolinga, Benito Juarez, Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepcion del Oro, Cuauhtemoc, Chalchihuites, Genaro Codina, General Francisco R. Murguia, El Plateado de Joaquin, maro, El Salvador, , Villa Garcia, Villa Gonzalez Ortega y Santa Maria de la Paz.