Estos son los nombres más raros y comunes en México ¡Uno es Fulanito!

*Harry Potter



*Escroto



*Masiosare



*Aceituno



*Privado



*Zoila Rosa



*Fulanito

La necesidad de identificarnos y diferenciarnos del resto dio origen a nombrarnos. El antigüedad, los nombres provenían principalmente del lugar en el que nacía una persona, con el tiempo y el aumento de la población, sobre todo en la edad media, hubo la necesidad de aumentar el nombre con los apellidos, que correspondían al lugar de origen de la persona, su oficio o bien a características físicas distintivas.Actualmente los nombres que elegimos para un nuevo integrante de la familia generalmente son poco usuales o comunes, decisión que toman los padres de familia para que el nombre de su hijo no se repita y pueda ser diferenciado fácilmente.Según el, los nombres más raros son:En México no es el único país en el que se limita a los padres a elegir el nombre de su bebé pues naciones como Suecia, Rumania o Brasil también han adoptado esta medida,, no obstante, algunos padres ignoran las leyes y se rehusan a cambiar el nombre por lo que es poco habitual pero sucede, encontrar nombres extraños.Así lo llamó su padre, y aunque muchos podrían pensar que es difícil llevarlo, él lo porta con orgullo. Brhada, como lo llaman los amigos, vive junto a su esposa y tres hijos en Saltillo. También es conocido como médico Brhada o dr Muñoz, ya que trabaja como veterinario.