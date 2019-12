Estos son los nuevos monitores Ultra 2020 de LG

La nueva generación de monitores Ultra de LG, que se presentará en CES 2020, está diseñada para revolucionar la experiencia del usuario, en especial para los creadores de contenido y los gamers.En el segmento de monitores premium, los modelos UltraFine, UltraGear y UltraWide 2020 de LG han sido galardonados como ganadores del CES Innovation Award.El monitor 2020 UltraFine “Ergo” 4K UHD de 32 pulgadas (modelo 32UN880), galardonado con el CES Innovation Award, es una solución ergonómica que ofrece un valor diferencial. El concepto exclusivo LG Ergo reúne los tres elementos clave para la mejor calidad imagen, diseño ergonómico y la tecnología USB-C One Cable; para un monitor que ofrece rendimiento inmejorable, comodidad para el usuario y una configuración de escritorio más limpia en el hogar o la oficina. La pantalla UltraFine 4K UHD Ergo continúa con la sorprendente calidad de imagen que caracteriza a la serie UltraFine y satisface las necesidades de los profesionales gracias a su capacidad para producir imágenes de alta resolución con excelentes detalles, precisión y reproducción de color.LG Ergo fue desarrollado para ser el mejor aliado en el trabajo y para quienes pasan una cantidad significativa de tiempo en un escritorio. Con un soporte tipo brazo, tecnológica y ergonómicamente avanzado, se tiene un alto grado de ajuste que permite a los usuarios crear estaciones de trabajo perfectamente personalizadas. El soporte del LG Ergo puede extenderse hacia afuera o colocarse cerca de la pared, moverse a la altura de los ojos o bajarse al escritorio. Incluso puede girarse hacia la dirección opuesta para compartir la información con un compañero de oficina. El monitor se puede colocar a la altura, distancia y ángulo perfectos para una experiencia de usuario mucho más cómoda y sostenible.La solución USB-C One Cable de este dispositivo proporciona imágenes 4K, transferencia de datos rápida y energía para cargar la computadora portátil a través de un cable único. LG Ergo también reemplaza la base del monitor convencional con una abrazadera de escritorio para liberar más espacio, mientras que el sistema de montaje One Click hace que la configuración de la pantalla sea rápida y simple.Los nuevos monitores UltraGear para videojuegos de LG (modelos 27GN950, 34GN850 y 38GN950) refuerzan la sólida reputación de la línea por su sobresaliente velocidad y excelente calidad de imagen. A principios de este año, LG mostró la primer pantalla IPS de 1 milisegundo, lo que permite que los monitores para videojuegos de LG eleven los estándares a un rendimiento más rápido y con visuales magníficos.Otro ganador del CES Innovation Award, el monitor UltraGear 4K UHD de 27 pulgadas (modelo 27GN950), cuenta con una pantalla Nano IPS de 1 ms con una frecuencia de actualización de 144Hz, escalable a 160Hz. El dispositivo también ofrece calibración de hardware que maximiza la capacidad de la tecnología IPS de LG para así lograr una reproducción precisa del color.Un cable único DisplayPort brinda soporte para la tecnología VESA Display Stream Compression (DSC), para un rendimiento prácticamente sin pérdidas al manejar imágenes 4K UHD. Además de ofrecer una velocidad notable sumado a imágenes intensas y vívidas, VESA DSC es compatible con HDR y NVIDIA G-SYNC, que ofrece actualización de frecuencia variable y tecnología de sincronización adaptativa.Diseñados para expandir la sensación de inmersión de los jugadores, los modelos UltraGear 34GN850 y 38GN950 cuentan pantallas IPS de 1 ms y una frecuencia de actualización de 160Hz.2 Para la mejor experiencia de juego, los modelos 27GN950 y 38GN950 tienen certificación VESA DisplayHDR 600, mientras que el 34GN850 soporta VESA DisplayHDR 400. Ambos monitores incorporan un soporte mejorado que no solo se ve elegante, también es más fuerte y estable.Tras ser líder desde hace un largo tiempo en monitores de pantalla panorámica, LG aprovechó su experiencia en tecnologías de visualización avanzadas para desarrollar el monitor curvo UltraWide QHD+ de 38 pulgadas (modelo 38WN95C). Otro ganador del CES Innovation Award, este modelo curvo de 3,840 x 1,600 presenta una pantalla Nano IPS de 1ms con una frecuencia de actualización de 144Hz y compatibilidad validada con NVIDIA G-SYNC.Sorprendiendo con conectividad Thunderbolt 3, este monitor es un gran aliado para cualquier lugar de trabajo. El nuevo UltraWide de LG tiene tres veces más espacio en la pantalla que un monitor Full HD 16: 9 (1,920 x 1,080), lo que proporciona un amplio alcance para escribir, editar y revisar simultáneamente todo el contenido. Además, la pantalla Nano IPS del monitor cubre el 98 por ciento del espacio de color DCI P3 para obtener imágenes increíblemente naturales y realistas. Certificado como VESA DisplayHDR 600, este monitor ofrece una experiencia HDR verdaderamente dinámica en su enorme pantalla de 38 pulgadas.“Nuestra línea de monitores 2020 supera las expectativas con un desempeño a nivel profesional, calidad de imagen y velocidad”, dijo Jang Ik-hwan, director de la división de negocios de TI de LG. “LG Ergo aporta un nuevo valor a los usuarios, garantizando la comodidad y el bienestar de este gracias a su soporte ajustable único, mientras que el modelo UltraGear 4K de 27 pulgadas ofrece una calidad de imagen superior para la mejor experiencia de juego y el UltraWide de 38 pulgadas se basa en el legado de excelencia de LG en pantallas 21:9”.