Estos son los resultados de la jornada dominical de la Semana 16

Estados Unidos.- Cuando concluya la Semana 16 solamente nos quedará una semana de acciones en la temporada regular 2019 de la NFL y el panorama en ruta a los Playoffs cada vez va quedando más claro aunque no todas las piezas del rompecabezas están ya en su sitio, pero aquí les damos un repaso de los resultados.



PANTHERS 6-38 COLTS



Nyheim Hines logró este domingo una rara proeza, al devolver dos despejes hasta la zona de anotación, para que los Indianapolis Colts arrollaran 38-6 a los Carolina Panthers. Los Colts (7-8) cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas en su último partido de la temporada en casa; mientras que Carolina (5-10) sufrió su séptima derrota en fila.



RAVENS 31-15 BROWNS



Lamar Jackson lanzó tres pases de anotación, dos de ellos al tight end Mark Andrews al final de la primera mitad, y corrió para 103 yardas el domingo, para que los Ravens hilaran su 11ma victoria consecutiva, esta vez por 31-15 sobre los Cleveland Browns para asegurar el primer sitio de la conferencia y la ventaja de locales durante toda la Postemporada. Los Ravens (13-2) se repusieron de su lento inicio y vengaron su última derrota, de 40-22 ante los Browns el 29 de septiembre.



STEELERS 10-16 JETS



Le'Veon Bell ayudó a propinar un golpe a las esperanzas de su equipo anterior, de alcanzar la postemporada, al guiar a los New York Jets hacia un triunfo por 16-10 sobre unos golpeados Steelers. Pittsburgh (8-7) llegó al encuentro controlando su destino para clasificarse a los playoffs, y hubiera asegurado su lugar con triunfos en sus dos últimos partidos. Ahora necesitarán de ayuda.



JAGUARS 12-24 FALCONS



Devonta Freeman anotó dos veces por los Falcons antes de que Jacksonville realizara una jugada con su ofensiva, y ello bastó para que Atlanta venciera 24-12 a los Jaguars en un encuentro entre equipos que desde hace tiempo quedaron sin posibilidades de avanzar a los playoffs. Ante miles de butacas vacías en el Mercedes-Benz Stadium, los Falcons (6-9) ganaron su tercer duelo en fila, al limitar a los Jaguars (5-10) a 288 yardas. Fue el último partido de Atlanta como local en una temporada decepcionante.



GIANTS 41-35 REDSKINS - TE



Daniel Jones brindó la mejor actuación de su temporada de novato y se mostró repuesto de una lesión de tobillo, al lanzar para 352 yardas y cinco anotaciones en el duelo dominical que los New York Giants ganaron 41-35 a los Washington Redskins en tiempo extra.



BENGALS 35-38 DOLPHINS - TE



Un encuentro que parecía irrelevante deparó un final lleno de suspenso para los Miami Dolphins, quienes necesitaron del tiempo extra para superar a los Cincinnati Bengals. Miami dejó ir una ventaja de 16 puntos en los últimos 29 segundos del tiempo regular, pero se reagrupó y Jason Sanderson pateó un gol de campo de 37 yardas mientras el tiempo se terminaba para un triunfo por 38-35 el domingo.



LIONS 17-27 BRONCOS



Drew Lock lanzó un pase por debajo del brazo a DaeSean Hamilton para dar a Denver la ventaja, Phillip Lindsay resolvió el duelo con un acarreo de touchdown en la recta final, y los Broncos vencieron el domingo 27-17 a los Detroit Lions, quienes sufrieron su octava derrota consecutiva. Lock, quien jugó en la nieve una semana antes y esta vez se topó con condiciones más benignas, encabezó el ataque con eficacia. Completó 25 de 33 pases para 192 yardas y mejoró a una foja de 3-1 como titular de los Broncos.



COWBOYS 9-17 EAGLES



El cornerback Sidney Jones desvió un pase de Dak Prescott al receptor Michael Gallup en la zona de anotación, cuando restaban 1:15 minutos en el partido, y los Philadelphia Eagles derrotaron el domingo 17-9 a los Dallas Cowboys para impedirles la coronación en el Este de la Conferencia Nacional. Los Cowboys (7-8) habrían asegurado su segundo cetro divisional consecutivo con un triunfo en Filadelfia. Esa victoria habría eliminado también a los Eagles (8-7).



CARDINALS 27-13 SEAHAWKS



Kenyan Drake corrió para 166 yardas y dos touchdowns, Larry Fitzgerald anotó en una recepción de 21 yardas y los Arizona Cardinals anularon a Russell Wilson y a unos Seattle Seahawks de Seattle repletos de lesiones para imponerse por 27-13. Los Seahawks (11-4) vieron seriamente comprometidas sus esperanzas de terminar con el primer lugar en la Conferencia Nacional, al sufrir una nueva derrota en la recta final de la temporada ante los Cardinals. Seattle aún puede quedar como líder de la División Oeste de la NFC con un triunfo la próxima semana ante los 49ers en San Francisco, pero necesita ayuda para lograr la ventaja de local, después de que inició la semana 16 como el mejor equipo de la conferencia.



Con información de TUDN